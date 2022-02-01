Фонд Потанина подвел итоги VI конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол»

Стали известны результаты конкурса профессионального мастерства для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева. Победителями стали 12 участников из 10 городов России.

Конкурс учрежден Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Его задача – повысить престиж культурной журналистики, обратить внимание общества навладимирвлад значение деятельности медиа для развития культуры и культурных институций, способствовать усилению роли музеев и других культурных организаций в жизни сообществ.

В новом сезоне на конкурс поступила 171 заявка из 36 городов Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 164 из них были допущены к экспертизе после проверки на соответствие формальным критериям.

Победителям конкурса будет предоставлена грантовая поддержка для прохождения обучения по самостоятельно сформированной индивидуальной программе профессионального развития и/или для приобретения профессионального оборудования для развития журналистского мастерства. Максимальный размер грантовой поддержки в денежной форме составляет 300 000 рублей. Кроме того, конкурсанты, признанные лучшими, получат возможность расширить связи в межрегиональном профессиональном сообществе и познакомиться с работами коллег, приняв участие в специальной программе, которая будет организована для них в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года.

Лидерами по количеству представленных на конкурс материалов стали Екатеринбург (27 заявок), Красноярск (18 заявок) и Казань (16 заявок). Активное участие в «Искусном глаголе» в этом году также приняли журналисты и блогеры из Тюмени, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ.

Победители конкурса «Искусный глагол»

Лучшая статья

Санникова Дарья Андреевна, г. Екатеринбург, Уральский кластер;

Кашапов Радиф Фаритович, г. Казань, Поволжский кластер.

Лучшее интервью

Михайлов Егор Александрович, г. Новосибирск, Сибирский кластер;

Угарова Нюргуяна Иннокентьевна, г. Якутск, Дальневосточный кластер.

Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре

Веретенникова Светлана Андреевна, г. Омск, Сибирский кластер;

Каминская Полина Владимировна, г. Красноярск, Сибирский кластер;

Андронов Алексей Сергеевич, г. Нижний Новгород, Поволжский кластер.

Лучшая радиопрограмма о культуре

Вождаева Наталья Викторовна, г. Томск, Сибирский кластер.

Лучший фоторепортаж

Ковальчук Владимир Викторович, г. Уфа, Уральский кластер.

Лучший материал блога

Овчинников Вадим Викторович, г. Екатеринбург, Уральский кластер;

Карепанов Денис Викторович, г. Владивосток, Дальневосточный кластер;

Быстрецких Анна Филипповна, г. Екатеринбург, Уральский кластер.

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