Фонд Потанина подвел итоги VI конкурса для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол»

Стали известны результаты конкурса профессионального мастерства для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева. Победителями стали 12 участников из 10 городов России.
Конкурс учрежден Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Его задача – повысить престиж культурной журналистики, обратить внимание общества навладимирвлад значение деятельности медиа для развития культуры и культурных институций, способствовать усилению роли музеев и других культурных организаций в жизни сообществ.
В новом сезоне на конкурс поступила 171 заявка из 36 городов Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 164 из них были допущены к экспертизе после проверки на соответствие формальным критериям.
Победителям конкурса будет предоставлена грантовая поддержка для прохождения обучения по самостоятельно сформированной индивидуальной программе профессионального развития и/или для приобретения профессионального оборудования для развития журналистского мастерства. Максимальный размер грантовой поддержки в денежной форме составляет 300 000 рублей. Кроме того, конкурсанты, признанные лучшими, получат возможность расширить связи в межрегиональном профессиональном сообществе и познакомиться с работами коллег, приняв участие в специальной программе, которая будет организована для них в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года.
Лидерами по количеству представленных на конкурс материалов стали Екатеринбург (27 заявок), Красноярск (18 заявок) и Казань (16 заявок). Активное участие в «Искусном глаголе» в этом году также приняли журналисты и блогеры из Тюмени, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ.
Победители конкурса «Искусный глагол»
Лучшая статья
- Санникова Дарья Андреевна, г. Екатеринбург, Уральский кластер;
- Кашапов Радиф Фаритович, г. Казань, Поволжский кластер.
Лучшее интервью
- Михайлов Егор Александрович, г. Новосибирск, Сибирский кластер;
- Угарова Нюргуяна Иннокентьевна, г. Якутск, Дальневосточный кластер.
Лучший телесюжет и телепрограмма о культуре
- Веретенникова Светлана Андреевна, г. Омск, Сибирский кластер;
- Каминская Полина Владимировна, г. Красноярск, Сибирский кластер;
- Андронов Алексей Сергеевич, г. Нижний Новгород, Поволжский кластер.
Лучшая радиопрограмма о культуре
- Вождаева Наталья Викторовна, г. Томск, Сибирский кластер.
Лучший фоторепортаж
- Ковальчук Владимир Викторович, г. Уфа, Уральский кластер.
Лучший материал блога
- Овчинников Вадим Викторович, г. Екатеринбург, Уральский кластер;
- Карепанов Денис Викторович, г. Владивосток, Дальневосточный кластер;
- Быстрецких Анна Филипповна, г. Екатеринбург, Уральский кластер.
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