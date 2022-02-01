В Москве выберут артистов для выступлений в городских парках

Моспродюсер объявил о старте сбора заявок в городской культурный проект «Уличный артист в парках». Заявки на участие в проекте принимаются до 14 февраля 2022 года включительно.

Проект Московского продюсерского центра «Уличный артист» открывает новое направление — «Уличный артист в парках». Теперь музыканты, актеры, мимы, художники и танцоры смогут выступать не только на улицах столицы, но и в главных парках города. Подать заявку и принять участие в проекте можно до 14 февраля включительно.

«“Уличный артист в парках” — пилотный проект, но его потенциал мы видим уже сейчас. Для артистов — это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков — отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков — разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей. Подать заявки могут артисты и творческие коллективы, независимо от их опыта выступлений на улицах, самое главное — уровень мастерства», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Отбор артистов будет проходить в несколько этапов. На первом этапе — с 1 по 14 февраля — участникам необходимо заполнить анкету на официальном сайте Моспродюсер и приложить к ней ссылки на две видеозаписи своих выступлений. На втором этапе кураторы проекта отберут около 200 сольных артистов и коллективов, которые выступят перед конкурсным жюри вживую в концертном зале Моспродюсер. На прослушиваниях представители всех 16 парков — участников проекта отберут артистов для выступлений на своих площадках. Прошедшие отбор получат аккредитацию и смогут бронировать выделенные им площадки для выступлений с 1 мая до конца лета на портале mos.ru.

Подробности на сайте Московского продюсерского центра.

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