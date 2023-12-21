Фонд Still Art объявил лауреатов грантовой программы по современной fashion-фотографии в России

Алексей Дунаев, Елена Карисалова, Егор Шабанов

Фонд Still Art подвел итоги третьего года грантовой программы, направленной на поддержку и развитие современной fashion-фотографии в России, и объявил лауреатов. По итогам финального голосования было принято решение вручить главный приз Алексею Дунаеву и назначить специальный приз Егору Шабанову.

Цель гранта Still Art Foundation – дать возможность молодым российским fashion-фотографам реализовать свои проекты и получить новый творческий опыт, необходимый для развития художественного потенциала.

«Уже третий год подряд мы реализуем наш инициативный проект, направленный на поддержку и развитие молодого поколения российских fashion-фотографов. Грантовая программа дает возможность начинающим и уже зарекомендовавшим себя талантам представить свои творческие проекты профессиональному сообществу и через живое общение, обмен опытом и экспертный диалог раскрыть художественный потенциал авторов. Особенностью грантовой программы этого года стало проведение портфолио-ревью для финалистов, в рамках которого они смогли получить обратную связь и комментарии по заявленным на конкурс проектам от представителей fashion-индустрии и арт-сообщества. От всей души поздравляю лауреатов этого года грантовой программы и с нетерпением жду реализации их проектов и творческих планов», – рассказала Елена Карисалова, основательница Фонда Still Art и идейный вдохновитель грантовой программы.

В качестве главного приза, победитель гранта Still Art Foundation получил возможность представить свои работы на персональной выставке в рамках «Фотобиеннале» в Мультимедиа Арт Музее, Москва и выпустить авторский альбом. Работа над обоими проектами под кураторством членов жюри начнется сразу после награждения, а реализованы они будут в 2024 году. Победителю была вручена памятная статуэтка, созданная Алисой Спотс специально для Фонда и грантовой программы в авторской технике художницы.

Специального приза удостоился Егор Шабанов. Он получил сертификат на оформление собственных работ в профессиональной фотолаборатории номиналом 1 000 000 рублей. Одними из ключевых задач Фонда в рамках грантовой программы являются поддержка талантливых авторов и предоставление им возможностей реализовывать собственные выставочные проекты, принимать

участие в сборных выставках.