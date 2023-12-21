KION запустил новогодний камин в приложении

Широкое обновление произошло в дизайн-системе. По традиции, второй год подряд, KION запускает новогодний камин. Мерцающее пламя и потрескивание дров создадут атмосферу тепла и уюта для зимних вечеров. Найти заставку можно в приложении по поисковому запросу «камин», или на главной странице приложения в подборках.

К Новому году «нарядилось» и само приложение онлайн-кинотеатра. При входе в сервис с мобильного телефона появилась анимированная заставка — с «заледеневшим» экраном, на котором появляется логотип KION в гирляндах. Обновился и логотип в мобильном приложении платформы — под ним появились сугробы, букву I заменила украшенная ель, а на букву N «надели» шапку Деда Мороза.

На телевизорах пользователям также доступны праздничные украшения. В приложении KION поменялся логотип — на букве N появилась красная шапка.

Также в преддверии Нового года платформа пополнила каталог подборками праздничным фильмов. В нее вошла как советская классика — «Ирония судьбы, или с легким паром», «Золушка» и «Двенадцать месяцев», так и более современные фильмы — «Приключения Паддингтона», «Елки», «Три орешка для Золушки» и многие другие.

Кроме обычных плейлистов, пользователям впервые доступен и видеоплейлист — это подарок сервиса «МТС Музыка» для зрителей KION. Этот плейлист можно включить для фонового настроения — на экране, в окружении уютного камина и ёлки, звучат рождественские мелодии. Найти его можно по поисковому запросу «новогодний плейлист» в приложении KION, или в одной из подборок на главном экране приложения.