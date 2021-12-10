Гала-концерт музыкального Фестиваля-Конкурса «Красная гвоздика – юные таланты» пройдёт в Колонном зале Дома Союзов

12 декабря 2021 года в Колонном зале Дома Союзов состоится гала-концерт музыкального Фестиваля-Конкурса «Красная гвоздика – юные таланты». Участие в нём примут финалисты конкурса и приглашённые гости.
В состав жюри финала Фестиваля «Красная Гвоздика – Юные таланты 2021» вошли: заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Детской хоровой студии Союза композиторов России «Преображение» Михаил Славкин; заслуженный артист РФ, доцент Московской Государственной Консерватории, художественный руководитель Большого детского хора имени В. Попова Анатолий Кисляков; заслуженный артист РФ, композитор Александр Федорков.
Вместе с юными музыкантами на сцену Колонного Дома Союзов в этот день выйдут: заслуженный артист РФ, поэт-песенник Симон Осиашвили; певец, композитор Александр Добронравов; народный артист РФ, композитор Олег Иванов; поэт, композитор Валерий Турбин; лауреат международных конкурсов, солистка Белгородской филармонии Надежда Бондаренко; лауреат конкурса «Красная гвоздика» (Керчь 2021) , певица, солистка джазового оркестра «Оренбург» Ольга Тушева; дипломант Международного фестиваля патриотической песни им. И.Д. Кобзона, обладатель Специального приза им. Бисера Кирова, композитор, поэт и певец Сергей Росси; певец, лауреат Премии Президента РФ Сергей Кочемазов; певец и композитор Михаил Хохлов (Донецк). Также в концерте примет участие восходящая звезда болгарской эстрады Ивайло Филиппов. Его называют преемником известного певца Бисера Кирова. Молодой певец исполнит песню из его репертуара «Ничего не жалеть для друзей». Символично, что Бисер Киров был лауреатом первого международного песенного фестиваля «Красная гвоздика», который проходил в 1967 году в Сочи.
Учредителями Международного Фестиваля-Конкурса «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА-ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ» являются: Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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