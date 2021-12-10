Впервые в «Премии Читателя – 2021» победили три автора

9 декабря в ТАСС объявили победителей «Премии Читателя» — единственной литературной награды российского библиотечного сообщества, которая теперь присуждается в двух номинациях: художественная проза и non-fiction. Премия уникальна прежде всего механизмом отбора: здесь учитывается и экспертная оценка, и реальный читательский спрос. Но финальное решение всегда остаётся за молодыми читателями.

В шестом сезоне лучших из двух коротких списков выбирало расширенное жюри, куда вошли 50 молодых людей из семи регионов страны, все они — члены Молодёжных читательских советов при библиотеках, которые присоединяются к проекту всё охотнее: по сравнению с прошлым годом их число выросло в два раза.

«Учитывая динамику вовлечённости библиотечного сообщества в проект, мы надеемся, что в будущем умножимся по крайней мере ещё вдвое. Потому что библиотекари очень увлечённые люди, все интересные дела они быстро подхватывают, — не собирается останавливаться на достигнутом директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова. — Важно понимать, что «Премия Читателя» – это не сольный проект РГБМ, и не просто желание оценить литературу силами библиотек, выдумать ещё одну награду. Главный стимул появления библиотечной премии – стремление вовлечь библиотеки в литературный процесс. Эта вовлечённость взаимовыгодна, потому что это работает на продвижение чтения, на популяризацию книг, лучшую осведомлённость читателя в том, что сегодня происходит в литературном процессе России, лучшую осведомлённость в этом вопросе и библиотекарей — тех, кто является лоцманом в бурном книжном море для молодого читателя».

Процедура отбора «Премии Читателя» максимально прозрачна. На основе анализа читательского спроса в библиотеках и данных портала ЛитРес составляется длинный список самых востребованных книг современных русскоязычных авторов, изданных на русском языке в предшествующий награждению календарный год. На его основе Экспертный совет, состоящий из литературных критиков, книжных журналистов и библиотечных специалистов, формирует шорт-лист, при этом вы видите выбор каждого эксперта. И уже из этого короткого списка молодёжное жюри выбирает лучшие книги года. Развитие премии, принимающее всё более широкий охват, и массовое участие регионов оказывает значительное влияние на её итоги.

«Первые четыре года анализировался спрос крупной, федеральной, но всё-таки одной библиотеки, и это всё-таки был взгляд московского читателя. В прошлом году к проекту подключилось 22 библиотечных учреждения, и картинка сильно изменилась: стала объёмнее, в чём-то противоречивее. В этом году к нам присоединились без малого полсотни библиотек, и всё стало ещё интереснее и динамичнее, — отметил автор концепции и координатор премии Евгений Харитонов. — Премия демонстрирует меньший акцент на премиальный фаворитизм и проявляет больше внимания к собственно тексту: зашёл он или не зашёл. Ведь на частный выбор так или иначе влияет частотность появления автора или книги в публичном пространстве. Благодаря расширению географии изменилась и картина предпочтений».

Шорт-лист новой номинации — «Документальная проза (Non-Fiction)» — состоял всего из трёх книг и получился довольно литературоцентричным. В него попали роман-диалог Павла Басинского и Екатерины Барбаняги «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины», книга «Иностранная литература: тайна и демоны» Дмитрия Быкова и сборник Галины Юзефович «Таинственная карта: неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Но эксперты не видят в таком крене большой проблемы.

«На мой взгляд, это обусловлено механизмом формирования списков, — считает литературный критик и член Экспертного совета Сергей Шикарев, предложивший год назад ввести новую номинацию. — Всё-таки, речь идёт о том, что голосуют читатели в библиотеках, а это аудитория, которая заранее предрасположена к художественной литературе и книгам о ней. Так получилось, что у нас за пропаганду книг, направленных на популяризацию условно «точных» наук, отвечает премия «Просветитель» и делает это хорошо. Отрадно, что «Премия читателя» позаботилась о другой части спектра. Сохранится ли эта литературоцентричность в дальнейшем — как раз очень интересно, посмотрим».

В номинации победу одержали — впервые в истории премии — сразу два автора. Молодёжь по достоинству оценила форму, которую выбрали Павел Басинский и Екатерина Барбаняга для новой книги о Толстых, а благодарный автор не избежал соблазна использовать метафору, подчёркивая важность для него этого признания:

«Девушка может как угодно красиво и модно одеваться, смотреть на себя в зеркало и говорить: «Господи, какая я красивая!» Но пока на неё не оглянулись на улице, она не поймёт, какое впечатление она производит, — заявил Павел Басинский. — Так же и писатель: он может сколько угодно думать, что он написал гениальную вещь, что её прочитают через сто лет и поймут, и так далее… Но, когда он получает ответ от читателя, а тем более от библиотечного читателя… ведь у него огромный выбор! И если он берёт твою книгу – это самый большой подарок для писателя».

Шорт-лист номинации «Художественная проза» был не такой короткий, но и там сразу определилась тройка лидеров: романы «Концертмейстер» Максима Замшева, «Сад» Марины Степновой и «Земля» Михаила Елизарова. Лучшим был признан роман московского поэта, прозаика, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева, с большим отрывом обогнавший конкурентов. Принимая «Премию Читателя» из рук лауреата прошлого года Андрея Рубанова, Максим Замшев признался, что именно она способна исполнить самые сокровенные желания любого автора.

«Каждый писатель хочет: а) чтобы его читали, и б) чтобы его читали молодые люди. В этой премии это совмещается, что прекрасно, — подчеркнул победитель. — А второй момент, мне кажется, очень важный: библиотеки сейчас действительно становятся теми институциями, которые в большей степени регулируют литературный процесс нежели рынок. Это такая почти тайная история: как именно и какие книги в библиотеке больше спрашивают, как устроено взаимодействие библиотекаря и читателя. Это то самое иррациональное, по которому наша страна всегда движется вперёд и выигрывает. Спасибо всем вам!»

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