Где искать дешевые кредиты?

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При выборе кредита для каждого потребителя значение имеет его итоговая стоимость. Она складывается из процентной ставки а также из сопутствующих платежей: различных комиссий, платных опций и т.д. Человеку, который не связан с этой сферой, разобраться во всех нюансах кредитования, может быть достаточно сложно. Но сегодня получить грамотную информационную поддержку по вопросам выбора кредита можно даже не выходя из дома, воспользовавшись сервисом https://finansim.ru. Здесь представлена полезная информация, которой посетители могут воспользоваться в процессе подбора и использования банковских продуктов.

Особенности сервиса

  • На одном сайте собраны предложения по кредитам, займам, ипотечным программам, депозитам, текущим счетам и картам от различных банков. Это позволяет посетителям площадки сэкономить массу времени при выборе того или иного продукта и избавляет их от необходимости изучать и сравнивать тарифы самостоятельно посещая офисы банков или их официальные страницы.
  • Сервис мгновенно подбирает банковский продукт по заданным параметрам. Для каждого пользователя имеют значение определенные характеристики, и именно возможность их установления в качестве фильтра делает поиск продукта индивидуальным.
  • Посетителям портала Финансим не нужно оплачивать никаких комиссий за использование информации или за услугу подбора банковского продукта.
  • Отсутствует необходимость регистрации на портале. Сервис не занимается сбором личных данных и дальнейшей рассылкой рекламных предложений по оформлению кредитов и т.д.
  • Пользователи могут ознакомиться с условиями и тарифами по продукту конкретного банка.
  • Пользователи могут подать заявку на оформление понравившегося продукта. Заполненная анкета сразу направляется в банк.
  • Оформить можно как один, так и несколько продуктов. При этом сервисом можно пользоваться неограниченно по количеству раз или времени.
  • Сервис имеет простой и понятный интерфейс.

Помимо подбора финансовых продуктов портал имеет образовательную функцию. Это особенно актуально для потребителей, кто только задумывается о приобретении банковской карты, открытии вклада или другого продукта, и не знает, на какие особенности стоит обратить внимание. Статьи от экспертов помогут избежать ошибок, которые часто совершают пользователи при использовании банковских программ.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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