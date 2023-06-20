Где искать дешевые кредиты?

При выборе кредита для каждого потребителя значение имеет его итоговая стоимость. Она складывается из процентной ставки а также из сопутствующих платежей: различных комиссий, платных опций и т.д. Человеку, который не связан с этой сферой, разобраться во всех нюансах кредитования, может быть достаточно сложно. Но сегодня получить грамотную информационную поддержку по вопросам выбора кредита можно даже не выходя из дома, воспользовавшись сервисом https://finansim.ru. Здесь представлена полезная информация, которой посетители могут воспользоваться в процессе подбора и использования банковских продуктов.

Особенности сервиса

На одном сайте собраны предложения по кредитам, займам, ипотечным программам, депозитам, текущим счетам и картам от различных банков. Это позволяет посетителям площадки сэкономить массу времени при выборе того или иного продукта и избавляет их от необходимости изучать и сравнивать тарифы самостоятельно посещая офисы банков или их официальные страницы.

Сервис мгновенно подбирает банковский продукт по заданным параметрам. Для каждого пользователя имеют значение определенные характеристики, и именно возможность их установления в качестве фильтра делает поиск продукта индивидуальным.

Посетителям портала Финансим не нужно оплачивать никаких комиссий за использование информации или за услугу подбора банковского продукта.

Отсутствует необходимость регистрации на портале. Сервис не занимается сбором личных данных и дальнейшей рассылкой рекламных предложений по оформлению кредитов и т.д.

Пользователи могут ознакомиться с условиями и тарифами по продукту конкретного банка.

Пользователи могут подать заявку на оформление понравившегося продукта. Заполненная анкета сразу направляется в банк.

Оформить можно как один, так и несколько продуктов. При этом сервисом можно пользоваться неограниченно по количеству раз или времени.

Сервис имеет простой и понятный интерфейс.

Помимо подбора финансовых продуктов портал имеет образовательную функцию. Это особенно актуально для потребителей, кто только задумывается о приобретении банковской карты, открытии вклада или другого продукта, и не знает, на какие особенности стоит обратить внимание. Статьи от экспертов помогут избежать ошибок, которые часто совершают пользователи при использовании банковских программ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.