Роль вымпела в брендировании бизнеса

Брендинг — это совокупность действий, направленных на формирование восприятия вашей фирмы людьми, это управление брендом. У каждой компании есть фирменный стиль, логотип и имя. При помощи ряда маркетинговых задач этот уникальный имидж запоминается клиентами и формируется доверие к торговой марке.

Составляющие брендинга

Бренд формируется из следующих элементов:

Нейминг или разработка название. Оно должно быть простым, чтобы люди легко запомнили.

Логотип. Это визуальная составляющая бренда. Разработкой логотипа занимаются дизайнеры. Изображение должно запомниться и ассоциироваться с фирмой.

Цвет. Важно, чтобы у фирмы были своя цветовая палитра. Это формирует еще одну ассоциацию с брендом у целевой аудитории.

Слоган. Это мысль, которая передает философию компании.

Сам брендинг начинается с анализа рынка и конкурентов. Определяется целевая аудитория, ее потребности. Необходимо сформировать торговое предложение, которое будет отличаться от других компаний в вашей нише. После проделанного анализа креативная группа начинает работу над разработкой фирменного стиля.

Основная задача брендинга — сделать торговую марку запоминающейся. Человек должен как можно чаще видеть логотип или название фирмы. Для этого используются разные методы: