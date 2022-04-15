Роль вымпела в брендировании бизнеса

Брендинг — это совокупность действий, направленных на формирование восприятия вашей фирмы людьми, это управление брендом. У каждой компании есть фирменный стиль, логотип и имя. При помощи ряда маркетинговых задач этот уникальный имидж запоминается клиентами и формируется доверие к торговой марке.
Составляющие брендинга
Бренд формируется из следующих элементов:
- Нейминг или разработка название. Оно должно быть простым, чтобы люди легко запомнили.
- Логотип. Это визуальная составляющая бренда. Разработкой логотипа занимаются дизайнеры. Изображение должно запомниться и ассоциироваться с фирмой.
- Цвет. Важно, чтобы у фирмы были своя цветовая палитра. Это формирует еще одну ассоциацию с брендом у целевой аудитории.
- Слоган. Это мысль, которая передает философию компании.
Сам брендинг начинается с анализа рынка и конкурентов. Определяется целевая аудитория, ее потребности. Необходимо сформировать торговое предложение, которое будет отличаться от других компаний в вашей нише. После проделанного анализа креативная группа начинает работу над разработкой фирменного стиля.
Основная задача брендинга — сделать торговую марку запоминающейся. Человек должен как можно чаще видеть логотип или название фирмы. Для этого используются разные методы:
- Полиграфический. Наиболее распространенный способ продвижения. Виды различной раздаточной продукции постоянно увеличивается. Это всевозможные буклеты, визитки, открытки, календари.
- Тиснение. С помощью этого метода изображение символики компании переносится на блокноты или сувениры.
- Шелкография, термопечать. Это способы нанесения символики бренда на одежду, с помощью которых создается корпоративный стиль. Это могут быть футболки и кепки для проведения промо-акций или используемые в качестве сувениров.
Вымпел в брендировании
Вымпел — это небольшой флаг с логотипом фирмы. Они изготавливаются треугольной, овальной, прямоугольной формы или с окончанием в виде ромба. Наличие у компании собственного флага говорит о ее стабильности и надежности. Вымпел вешают в офисе на стене или выставочном стенде рядом с дипломами. Существует вариант расположения на подставке на столе.
Одним из самых дорогих вымпелов считается флаг с ручной вышивкой. Бюджетный вариант — это нанесение изображения с помощью сублимационной печати. Нередко используется комбинация двух методов. Вымпелы получаются качественными и долговечными.
Небольшие флаги используются во время различных рекламных акций или корпоративных мероприятий. Яркие красочные вымпелы с символикой бренда привлекут внимание потенциальных клиентов.
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