Государственный музей Востока представляет небольшую экспозицию «И лотос хочет мне сказать»

На выставке будет представлено 25 произведений из фарфора, а также металла и камня, среди них авторская ваза керамиста Сюй Бина, выставленная в отдельную витрину. Она является даром галереи «Евразия» Музею Востока.

Конец августа – сентябрь — это время, когда постепенно заканчивается цветение лотосов на прудах, люди прощаются с жаркими днями, именно поэтому в стихах китайских поэтов присутствует настроение легкой грусти.

Небольшая выставка, посвященная образу прекрасного цветка, символизирующего лето, получила название «И лотос хочет мне сказать …». Это цитата из стихотворения великого поэта VIII века Ли Бо:

В струящейся воде осенняя луна

На южном озере покой и тишина

И лотос хочет мне сказать о чем-то грустном,

Чтоб грустью и моя была душа полна.

Ли Бо (701-761) (пер. В.Алексеева)

Лотос вдохновлял и живописцев, и мастеров декоративного искусства, создававших вазы из фарфора, перегородчатой эмали, стекла, в которых изображения этих цветов выполнялись либо в реалистической манере, либо в виде прихотливого «лотосового орнамента». Нередко в формах сосудов угадывались свернутые листья, бутоны, коробочки с семенами.

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