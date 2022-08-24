В шаге от науки: Политехнический музей открывает выставку в Ильинском сквере

22 августа в Ильинском сквере в Москве открылась выставка-тизер, приуроченная к 150-летнему юбилею Политехнического музея. Она рассказывает об истории музея как части городской среды. Все желающие могут посмотреть на предметы и фотографии в витринах, послушать тематические аудиозаписи и узнать много нового с помощью QR-кодов.

Тизерная выставка в Ильинском сквере под названием «Музей науки в городе» состоит из пяти витрин, рассказывающих о Политехническом музее в контексте городской среды. В них представлена информация об истории района, где был открыт музей, об архитектуре его исторического здания и значении учреждения не только для науки, но и для Москвы и москвичей.

Первая витрина рассказывает о Политехнической выставке 1872 года. На ней демонстрировались промышленные, сельскохозяйственные, военные, научно-технические и культурные достижения Российской империи. Часть экспонатов выставки и составила основу коллекции Политехнического музея, изначально называвшегося Музеем прикладных знаний. Дополнительную информацию можно будет получить, пройдя по QR-коду в витрине.

Вторая витрина посвящена архитектуре исторического здания Политехнического музея. Долгие годы оно было местом притяжения всех любителей науки и техники в стране. Здание построено специально для музея, его возведение началось в 1875 году и полностью завершилось только 1907 году. В витрине можно посмотреть анимационный ролик, рассказывающий про этапы строительства — от первого проекта до современной реконструкции.

О том, как музей науки стал пространством для любых ярких выступлений, рассказывает третья витрина. Большая аудитория в Северном корпусе изначально проектировалась под публичные лекции ученых. Но очень быстро здесь стали собираться разные творческие люди: от поэтов до художников-футуристов. В Большой аудитории выступали Сергей Есенин, Александр Блок, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, знаменитые поэты-шестидесятники. Через выносную колонку у витрины можно послушать выступление Беллы Ахмадулиной на поэтическом вечере в Политехническом музее.

История Политехнического музея тесно переплетена с развитием науки и технологий. В результате научных открытий и достижений пополнялась и коллекция, в которой собрано уже более 200 тысяч предметов. Но деятельность музея не ограничивается сбором и хранением экспонатов. Сейчас Политехнический музей реализовывает множество актуальных для города и страны проектов и программ, проводит исследования, участвует в издательской программе. Подробнее об этом можно узнать, осмотрев четвертую витрину.

Пятая витрина посвящена Открытой коллекции Политехнического музея. С 2014 года фондохранилище открыто для посещений: любой желающий может записаться на экскурсию и посмотреть на жизнь музея изнутри. Часть предметов можно рассмотреть в деталях онлайн — при поддержке мецената Руслана Горюхина активно осуществляется оцифровка фондов. В витрине также размещен макет терменвокса, одного из уникальных экспонатов коллекции музея, и QR-код с записью выступлений его изобретателя Льва Термена и его правнука Петра Термена.

Выставка будет доступна для просмотра до 28 февраля 2023 года. Посетить ее может любой желающий — вход в Ильинский сквер свободный. С помощью QR-кода также можно скачать пешеходный маршрут для самостоятельной экскурсии по местам Москвы, связанным с Политехнической выставкой 1872 года.

27 августа можно будет посетить бесплатную 45-минутную экскурсию по тизерной выставке, приуроченную ко дню рождения Льва Термена. На ней расскажут и о работе изобретателя, и об интересных фактах из истории Политехнического музея. Состоятся два сеанса экскурсии: в 14:00 и 17:00. Для посещения необходима предварительная регистрация. Место сбора участников — у памятника героям Плевны.

10 сентября состоится бесплатная кураторская экскурсия по выставке, приуроченная ко Дню города. Чтобы успеть зарегистрироваться, следите за расписанием на сайте Политехнического музея.

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