Группа «Фэмили» поздравили всех пап с 23 февраля новым синглом

Фэмили - яркий мультижанровый дуэт брата и сестры, полюбившийся многим с песней «Чоколака», возвращаются с новым бэнгером под названием «Батя в поряде».

«Есть очень много песен про мам, бабушек и сестер, но очень мало музыки про отцов», - говорит участница группы Эмили.

«На самом деле, сначала мы написали эту песню в подарок на День Рождения для нашего папы, но потом поняли, что этот трек может понравиться вообще всем папам», - дополнил участник группы Платон.

Песня получилась яркой, танцевальной, напористой, и с настоящим мужским характером.

В создании песни участвовали: Паша Руденко, известный по шоу Песни на ТНТ и Максим Чай-Ван-Себи, известный по работе с Gayazovs Brothers и др.

Большая премьера сингла состоялась в эфире «Детского радио» за день до релиза.