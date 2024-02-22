Стас Намин и Марко Мендоза открыли «Парку Горького» «Окно в любовь» — вышел новый сингл группы на двух языках

Группа «Парк Горького»: Марко Мендоза, Сергей Арутюнов, Олег Изотов, Тимофей Григорович

Пронзительная и эмоциональная рок-баллада «Окно в любовь» стала вторым синглом, выпущенным новым составом «Парка Горького» после «Девочки из Нью-Йорка». Эта песня как будто создана для больших стадионов, масштабных концертных площадок и прозвучит на первом сольном выступлении команды в Москве.

Текст композиции сочинен на двух языках: автором русскоязычной части стал музыкант, композитор, создатель и продюсер «Парка Горького» Стас Намин, англоязычной — бас-гитарист и вокалист, участник всемирно известных групп Thin Lizzy, Whitesnake и др. Марко Мендоза, который входит в нынешний, интернациональный состав группы. Кроме Марко его участниками стали известный в России виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов; легендарный барабанщик Кенни Аронофф (США), работавший с культовыми Smashing Pumpkins, Джоном Фогерти, Полом Маккартни, Джо Сатриани и др.; 17-летний российский виртуоз, лидер-гитарист и вокалист Тимофей Григорович; обладающий уникальным голосом, уже известный в России по сольным проектам, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, сын легендарного блюзового вокалиста и лидера группы «Лига блюза» Николая Арутюнова.

«Мы знакомы со Стасом Наминым с 1994 года, и на протяжении всех десятилетий нашей дружбы я восхищаюсь многогранностью его таланта, и каждый раз узнаю о нем что-то новое, но даже не мог себе представить, что однажды стану соавтором этого уникального человека. Мы с ним написали несколько песен на русском и английском, и они войдут в репертуар нашего концерта 1 марта», — делится эмоциями Мендоза.

Композиция «Окно в любовь» войдет в трек-лист нового альбома команды «One World Freedom» («Свобода всему миру») и стала ремейком на хит группы Стаса Намина «Цветы» под названием «Распахни свое окно».

«Эта песня — яркий пример оригинального, неповторимого стиля современной группы GP, где с хард-роком органично сочетаются рок-баллады, исполненные тремя лидер-вокалистами: Сергеем, Олегом и Марко. Уникальный почерк группы это также диалог гитар и дуэты виртуозных лидер-гитаристов Олега и Тимофея. Творческое лицо, стилистика и звучание современного “Парка” отличают его от всех подобных групп мира», — говорит Стас Намин.