Художник Татьяна Кирикова представила выставку «Перекрёстки судьбы»

Татьяна Кирикова и Анна Грузунова, директор галереи «АртДефа»

В галерее «АртДефа» Татьяна Кирикова представила выставку «Перекрёстки судьбы». В экспозицию вошли 12 произведений, созданных художницей в 2023 году.

Это новые работы из серии «Moments», где художница исследует моменты, определяющие наше будущее, работы из серии «Inside the Future», где она с помощью языка геометрических форм и линий представляет свое видение взаимосвязи событий и их влияния на нашу жизнь.

Кроме того, зрители могут увидеть последние работы из серии «Black and Canvas», где Татьяна Кирикова исследует момент возникновения мыслей и передает его на холсте. Каждая картина предлагает зрителю заглянуть внутрь себя и задуматься о том как рождается мысль и что движет нами в момент принятия решений.

Художница использует монохромную или контрастную черно-белую гамму, а также оставляет неокрашенные участки холста, чтобы передать эмоциональную глубину своих работ. В основу работ художницы заложено изучение вопросов самопроявления и самоопределения человека в этом мире, ключевые факторы, определяющие восприятие самого себя, влияния на наши представления о собственной личности и ее потенциале. В работах она формулирует свои размышления с помощью абстрактных форм и их взаимодействия.

Выставка «Перекрёстки судьбы» отсылает к размышлениям о событиях в нашей жизни. Все произведения художницы наполнены эмоциональной глубиной и позволяют зрителю заглянуть в свою душу и задуматься о своем пути.