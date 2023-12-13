Македонские узоры

Костюм невесты. Село Старавина. Битольский регион. 1953

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына представлена выставка «Этнография Македонии и Печер. Акварели и фотографии Марии Малаховой».

Мария Малахова (1903-1987) - художница, жизнь и творчество которой связали Россию и Македонию. В ней текла кровь немецких предков (род был богатый, из промышленников), но воспитывалась Мария в русско-немецкой культуре, а детство ее прошло в Болшево.

В 1917 году семья Марии Малаховой покинула Россию, самой же художнице было 14 лет. Мария училась в Германии и Франции, в её жизни случились Дрезден, Мюнхен, Париж, Рига, Эстония. 18 лет жизни она посвятила работе в музее этнографии города Скопье.

Представленная выставка - большой совместный труд российских и македонских учёных, этнографов, специалистов. Проект - международный, подлинные экспонаты в небольшом зале - из музеев и архивов Республики Северная Македония.

Мария Малахова всерьёз работала над этнографией Македонии, Печерского края (Эстония). Она фотографировала как художник - в её снимках нет постановки. Традиции, обычаи, свадьбы, национальный костюм - всё это художница изучала скрупулезно, с такой же точностью выполнены и рисунки македонских домов, типажи проживающих в этой стране людей, будь то башмачник или селянин. Самые разнообразные цвета - от красного до жёлтого, песочного, коричневого - окружают зал выставки. Селение в Македонии, где живут, работают, справляют свадьбы и строят дома люди - миниатюрная картина экспозиции.

Фотографии, рисунки, документальный фильм, образцы костюма - насыщенность выставки выполнена дизайнерски современно и этнографично - подробно и ярко. Подобное событие - большая редкость в наши непростые времена. Отрадно, что оно случилось, а Москва и все те, кто окажется в столице в период работы выставки, могут увидеть красоту другой славянской культуры, близкой к нашей.

Русская культура, Россия подарила Марии интерес и любовь к этнографии, искусству. В 1965 году художница вернулась в СССР. Выставка - возвращение домой большой художницы, труженицы, человека науки и огромного интереса к подлинному народному творчеству.

Амбар для пшеницы. Село Пуста Брезница. Скопский регион. 2-ая пол. XX в.

Старинный деревенский дом. Село Ратево. Беровский регион. 1957

Марина АБРАМОВА