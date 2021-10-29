II Международный конкурс дирижеров имени В.М. Халилова пройдет в РАМ имени Гнесиных с 14-18 ноября. Завершился отборочный тур II Международного конкурса дирижеров имени В.М. Халилова, во второй тур прошли 12 дирижеров из России и Белоруссии.

II, III тур конкурса и заключительный Гала-концерт пройдут 14–18 ноября 2021 года в Российской академии музыки имени Гнесиных в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента Российской Федерации и Губернаторского оркестра Московской области Московского Губернского драматического театра.

Место проведения конкурса выбрано не случайно — В.М. Халилов долгие годы был профессором кафедры РАМ им. Гнесиных. 14 ноября мероприятия конкурса откроются возложением цветов к мемориальной доске на фасаде здания академии.

Посетить отборочные туры, а также Гала-концерт сможет бесплатно любой желающий, предварительно пройдя регистрацию на сайте halls.gnesin-academy.ru.

Также в программе мероприятий 15 ноября запланированы мастер-классы для студентов Академии от членов жюри Филиппа Лангле (Франция) и Яниса Пуриньша (Латвия).

Председатель жюри Александр Сладковский проведет мастер-класс в Военном институте (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России 16 ноября.

18 ноября состоится конференция: «Конкурс как отражение современной духовой музыки» при участии специалистов в области духового искусства из России и зарубежья. Представители других стран примут участие в конференции в онлайн формате на платформе zoom.

– Основная идея конкурса – поддержка и развитие современной школы дирижерского искусства, выявление молодых талантливых дирижеров в области духовой музыки, популяризация жанра у широкого круга слушателей, – рассказывает Виктор Худолей, художественный руководитель II Международного конкурса дирижеров имени В.М. Халилова, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Совета благотворительного фонда Валерия Халилова. – Поэтому программа мероприятий включает не только собственно конкурс дирижеров, но и мастер-классы членов жюри: народного артиста Александра Сладковского (Россия), Филиппа Лангле (Франция) и Яниса Пуриньша (Латвия), а также конференцию с участием профессиональных дирижеров.

Церемония награждения победителей и гала-концерт конкурса пройдут 18 ноября в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

Конкурс проводится Благотворительным фондом Валерия Халилова при поддержке Департамента культуры Минобороны России и ООО «Газпром трансгаз Москва».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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