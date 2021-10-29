Ассоциация IPChain займется внедрением блокчейн-инфраструктуры в Республике Кыргызстан

27 октября 2021 года Ассоциация IPChain заключила договор с государственным учреждением «Проектный офис» (учрежден Правительством Республики Кыргызстан), занимающимся вопросами цифровизации. Согласно тексту документа, стороны договорились о внедрении в республике блокчейн-инфраструктуры интеллектуальной собственности.

Договор предусматривает, что Ассоциация IPChain будет сопровождать развертывание в Кыргызстане национальной общественно-сетевой (блокчейн) инфраструктуры для совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности. Инициатива будет способствовать повышению конкурентоспособности кыргызских компаний и увеличению экспорта их продукции благодаря инновационным подходам к регулированию отношений в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности и созданию регуляторной среды, привлекательной для международных инвесторов.

Подписание договора состоялось в рамках открытия первого в Кыргызстане инновационного центра, на котором присутствовали замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов, президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, советник Президента Республики Кыргызстан, руководитель «Проектного офиса» Павел Хрипунов, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и советник председателя правления «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. Центр открылся на базе Государственного агентства по интеллектуальной собственности Кыргызстана. Он располагает лабораторией промышленных инноваций, библиотекой, коворкинг-зоной и пространством для детей, увлеченных наукой. Важной особенностью Центра станет возможность получить консультацию по вопросам управления интеллектуальной собственностью и воспользоваться соответствующими сервисами.

Открытие Центра — новая страница в истории кыргызского инновационного сообщества, уверен Андрей Кричевский: «Приятно сознавать, что Кыргызстан не только создает благоприятные условия для инноваторов, но и готов активно внедрять современные регуляторные и цифровые решения для охраны и защиты интеллектуальной собственности. Уверен, что общественно-сетевая инфраструктура, которую мы развиваем в республике вместе с “Проектным офисом”, поможет кыргызскому креативному и технологическому бизнесу максимально эффективно коммерциализировать свои разработки».

Павел Хрипунов отметил, что совместная работа организации и Ассоциации IPChain способствует становлению высокотехнологической и инновационной бизнес-среды в республике: «Первыми шагами открытия Центра стало привлечение инвестиций в инновационные проекты, которые предполагают внедрение блокчейн-инфраструктуры, позволяющей объединить усилия для форсирования цифровых преобразований в стране, создания и продвижения устойчивых механизмов развития сферы цифровой трансформации, осуществления совместных действий, направленных на развитие отечественных производителей и формирование позитивного имиджа Кыргызстана в целом».

Инновационный центр построен полностью за государственный счет. Со временем такие центры планируется построить во всех регионах Кыргызстана.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments). С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.