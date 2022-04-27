Издательство «Просвещение» представило книги для юных читателей на крупнейшей международной выставке

24 апреля 2022 года, в столице Казахстана завершилась Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2022». В день открытия ее посетили 11 800 участников, а в последний день работы – 4 200. Площадка выставки объединила больше 50 российских издательств, а также книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании. Главная тема российской экспозиции, в которой приняла участие группа компаний «Просвещение», – книги для детей и юношества.

На самом масштабном книжном событии года стран Европы и Азии группа компаний «Просвещение» выступила в качестве партнера мероприятия и представила свои лучшие продукты – от учебников, рабочих тетрадей и методических пособий до цифровых сервисов для педагогов, родителей и школьников.

«На стенде “Просвещения” школьники и их опытные наставники познакомились ближе с продуктами известного с детства издательства. Это не только новинки учебной литературы и художественные книги, а еще цифровые сервисы, учебно-методические комплекты. Надеемся, участники смогли проникнуться дружелюбной и творческой атмосферой крупнейшего культурно-просветительского мероприятия в евразийском пространстве, открытого для диалога, креатива и новых идей!», – рассказал вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович.

Дети и подростки, которые смогли поближе познакомиться с книгами и учебниками издательств, входящих в группу компаний, поблагодарили организаторов и участников, пожелали сверстникам почаще держать в руках книги – именно бумажные, ведь они гораздо лучше электронных!

«Среди ключевых целей выставки была популяризация чтения и поддержка читательской культуры среди молодежи – и нам удалось реализовать ее сполна. Ребята своими глазами увидели, какие книги мы создаем и – уверен – прочувствовали, как важна преемственность культурных традиций. Россия сегодня по праву остается одной из самых читающих стран в мире, поэтому в приоритете для нас, как для образовательного интегратора, и дальше просвещать – начиная с самого детства», – прокомментировал Павел Зенькович.

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