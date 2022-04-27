Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» реализует бесплатный образовательный профориентационный проект «Эврика. Из школы в профессию» для учащихся 8-11 классов. Кейс чемпионат Эврика — это федеральный проект, реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов.

Фонд «Будущие Лидеры» приглашает учеников 8-11 класса принять участие в бесплатном кейс-чемпионате «Эврика»!

C 2015 года Фонд «Будущие Лидеры» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Фонда президентских грантов успешно реализует бесплатные образовательные проекты для школьников и студентов.

Уже третий год при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект «Эврика. Из школы в профессию», в котором учащиеся 8-11 классов участвуют в кейс-чемпионатах и образовательных мастер-классах по востребованным среди абитуриентов направлениям.

В чемпионате 3 этапа: школьный и региональный будут проведены в онлайн режиме, федеральный – заключительный, состоится очно в Санкт-Петербурге (переезд и проживание оплачивается организаторами).

В данный момент проходит регистрация на бесплатный кейс-чемпионат по химико-биологическому направлению. Что для этого нужно сделать:

1. Собрать команду из 4-х человек и зарегистрироваться на ссылке: https://forms.gle/UdENNcnsbjj8iLuP7

2. Подтвердить участие команды (с командой связывается менеджер проекта);

3. Прислать решение кейса до 9 мая.

Участников ждут интересные задачи, личное общение с экспертами и нетворкинг с самыми успешными старшеклассниками России, подарки для всех участников финала и ценные призы для победителей!

ССЫЛКА НА САЙТ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА: https://www.eurikacase.ru/

ССЫЛКА НА ГРУППУ ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/eurika

ССЫЛКА НА БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙ-КУРС: https://www.eurikacase.ru/courses/

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