Как и любой товар, бизнес нуждается в хорошем представлении, что бы сразу запомниться пользователю. Но как качественно представить ваш бизнес аудитории? На самом деле для этого придумано уже множество способов, однако самым эффективным на данный момент останется видео презентация. Мы пригласили студию видеопродакшна «Видеохантер», чтобы узнать больше о том, что из себя представляет видео презентация, а главное как самостоятельно ее создать.

Что это за формат?

Видеопрезентация для бизнеса — это особый формат медиа-контента, который объединяет в себе черты презентации и маркетинга. Он создается с целью представления и продвижения бизнеса, товара или услуги. Видеопрезентация позволяет эффективно донести информацию до целевой аудитории, вызвать в ней интерес, а главное, доверие к бренду.

Как создать видеопрезентацию?

Конечно, хорошим вариантом будет обратиться в студию видеопроизводства, где профессионалы возьмут все в свои руки и на выходе вы получите на сто процентов качественный продукт. Однако, если перед вами стоит задача создать подобный видеоролик полностью самостоятельно — не ругайтесь! Это реально и сейчас мы расскажем как полностью самостоятельно разработать видеопрезентацию для бизнеса.

Шаг 1: подготовка

Первым делом вам будет необходимо определить свою целевую аудиторию, которой то вы и хотите представить бизнес. Именно от ЦА будет зависеть стиль, манера и даже цвета в вашем видео. Например, если ваша аудитория — это мамы с детьми, вряд ли им понравится ролик в стиле панк, в обратную сторону это тоже работает.

Вторым пунктом вашей подготовки станет определение задач и формирование концепции видеоролика. Четко определите, чего именно вы хотите достичь, создавая это видео.

Шаг 2: написание сценария

Когда все подготовительные мероприятия пройдены, пришло время браться непосредственно за процесс разработки видеоролика. Для начала все, что вы определили и поняли на первом шаге, нужно соединить в сценарий. Главное правило при разработке сценария: пишите в него все, что а итоге должно оказаться в видео, даже самые мелкие моменты. Например, если во время прописывания одной из сцен вы подумали: «в этот момент мой герой поднимает руку вверх» — запишите это! Не стоит думать, что вы и так все запомните или что детали не важны, это самая большая ошибка.

Шаг 3: подбор оборудования и программного обеспечения

Исходя из концепции и сценария нужно определить, какая техника будет вам необходима. Например, если вы выбрали живую съемку, позаботьтесь о хорошей камере, микрофоне и программах для монтажа. Если же ваш выбор — анимационные ролики, стоит досконально изучить программы для анимации и возможно пройти пару обучающих уроков.

Шаг 4: контент

Мы пришли к основной части — разработка медиа контента, а точнее видео презентации вашего бизнеса. О чем важно подумать, перед тем как сесть за создание ролика?

Цвета, шрифты и прочая фирменная атрибутика бренда. Поскольку цель вашего ролика — это представить бизнес его аудитории, вам необходимо брендировать его. В головах зрителя сразу же должна закрепится визуальная ассоциация с вашим брендом. Что вы рассказываете аудитории? В таком формате видеороликов, как презентация, важно не просто говорить, что ваш бизнес — самый классный. Всем это давно наскучило. Расскажите лучше о том, как ваш бизнес зарождался, покажите как производятся товары, проведите интервью с сотрудниками и тд. Все это поможет наладить эмоциональную связь с зрителем.

Шаг 5: продвижение

На самом деле, о площадках распространения стоит задумываться еще на этапе разработки концепции или даже на определении целевой аудитории. Ведь например опять же, чтобы о вас узнали мамы с детьми, Tik Tok — не самый лучший выбор, куда релевантнее будет ВК. От площадка зависит очень многое, ведь они все разные не только по формату, но и, например, по правилам размещения. В общем думайте о площадке заранее.

Как же продвигать видео? Из самых простых советов — это использование релевантных теме видео хештегов. В целом, когда видео создано качественно, а его сценарий интересен, платформы делали все за вас и сами продвигают видео в топы.

Надеемся наша статья была не только полезной, но и интересной для вас. Мы дали вам краткую инструкцию, как создать свой презентационный ролик, теперь вы смело можете браться за видеопродакшн. Если все же хотите доверить разработку такого важного медиапродукта, как видеопрезентацию бизнеса, специалистам — студия видеопродакшна «Видеохантер» всегда рада проконсультировать вас и рассказать, как они могут решить именно ваши задачи. Вы можете заказать видео презентацию, доверив процесс опытным специалистам, чтобы ваш бизнес был представлен в наилучшем свете.

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