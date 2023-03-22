КАЛИНИНГРАД: День селедки. Объявлен конкурс на самую нарядную селедку под шубой

8 апреля на Набережной исторического флота Музея Мирового океана пройдет ежегодный Народный праздник «День селедки». Центральной темой станут два славных юбилея – 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций и 105-летие любимого салата «Сельдь под шубой». В 1948 году в Атлантику из Калининграда отправились первые суда, ставшие началом рыболовецкого флота, а затем и отрасли региона. Музей хранит историю тружеников моря, и в День селедки на набережной прозвучат воспоминания ветеранов, а рыбацкие байки и истории заставят улыбнуться гостей праздника.

Подготовиться к «Дню селедки» с фантазией вдохновила и легенда о появлении одного из любимейших блюд русской кухни.

Говорят, что в 1918 году трактирщик Анастас Богомилов в непростое революционное время решил придумать новую закуску. Главной составляющей стала самая демократичная рыбка - сельдь, дополненная репчатым луком, вареным картофелем, морковью. Слой тертой свеклы сверху напоминала красное пролетарское знамя. Согласно легенде, название Ш.У.Б.А расшифровывалась «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема».

И вот Музей Мирового океана вместе с партнерами, Федерацией рестораторов и отельеров (Калининградское отделение), объявляет конкурс на самое оригинальное оформление салата «Селёдка под шубой». Предлагаем участникам проявить все ваши творческие способности и продемонстрировать то, как вы наряжаете селёдку к праздничному столу. Конкурс проводится в двух номинациях: «любители» (для богов и богинь домашней кухни) и «профессионалы» (для шефов ресторанов, кафе). Короткие (не более 60 секунд) видео, в которых показан оригинальный способ сервировки знаменитого салата, организаторы ждут на электронную почту fishpost@world-ocean.ru. Нужно назвать номинацию, прикрепить текст рецепта и указать свои контактные данные.

Срок приема работ – до 4 апреля 2023 года. Победители и призеры в каждой номинации получат ценные призы от Музея Мирового океана, а также войдут в состав Народного жюри и оценят конкурсные работы будущих поваров в «День селёдки», который пройдет на Набережной исторического флота 8 апреля.

Но и это еще не все. Мастерство хозяек может сделать королевой стола любую, даже самую простую рыбку, и музей считает важным сберечь эту народную память! Доставайте с полок кулинарные книги, вспоминайте секреты ваших мам и бабушек и расскажите нам о вашей семейной кухне. А мы издадим полную энциклопедию лучших калининградских рецептов рыбных блюд. Ждем ваши рецепты на эл. почту fishpost@world-ocean.ru (обязательно укажите, в какой семье готовят такое кушанье).

До встречи на Набережной исторического флота в «День селедки»!

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