Международный день театра в Архангельском

История театра в России связана с именем Юсуповых. Князь Николай Борисович старший с 1791 по 1796 год являлся директором Императорских театров, формируя репертуар и приглашая лучших из лучших для выступления на российской сцене. Помимо этого, он упорядочил техническую сторону отечественного театрального дела – ввел разделение театрального зала на партер и амфитеатр, обязательную нумерацию кресел и должность режиссера. В первые десятилетия XIX века собственная труппа Николая Борисовича Юсупова считалась одной из самых заметных и в Москве.
Накануне Международного дня театра, музей-заповедник «Архангельское» проведет множество мероприятий, посвященных театру – одному из главных увлечений владельцев усадьбы.
25 марта состоится показ спектакля «Нижинский» в постановке Джона Ноймайера. Поставленный в Гамбурге к пятидесятилетию со дня смерти танцовщика, балет рассказывает о судьбе артиста, о важных людях в его жизни через призму знаковых образов, великих партий Нижинского. Показ состоится в рамках проекта Theatre HD, в афише которого каждую субботу на большом экране можно увидеть лучшие спектакли мирового репертуара.
26 марта состоится сразу несколько событий, посвященных театральному искусству. Посетители музея смогут принять участие в экскурсии по Театру Гонзаги, которому в этом году исполнится 205 лет. Построенный итальянским художником Пьетро ди Готтардо Гонзага по заказу владельца усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова, театр входит в число немногих существующих в мире старинных театров. До наших дней дошли не только элементы убранства зрительного зала и театральной машинерии, но и подлинные декорации Гонзаги, не сохранившиеся более ни в одном из европейских театров.
Юных посетителей ждет театральное представление «Сказочный час», которое подготовили студенты актерского факультета ГИТИСа. Маленькие зрители познакомятся с захватывающими сюжетами любимых сказок молодых артистов.
В Кинолектории состоится встреча с народным артистом РФ, профессором ГИТИСа Алексеем Игоревичем Шейниным, который поделится своим опытом и знаниями о театральном искусстве. Гостей ждет много интересных вопросов, ответы на которые помогут лучше понять искусство театра.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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