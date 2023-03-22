Международный день театра в Архангельском

История театра в России связана с именем Юсуповых. Князь Николай Борисович старший с 1791 по 1796 год являлся директором Императорских театров, формируя репертуар и приглашая лучших из лучших для выступления на российской сцене. Помимо этого, он упорядочил техническую сторону отечественного театрального дела – ввел разделение театрального зала на партер и амфитеатр, обязательную нумерацию кресел и должность режиссера. В первые десятилетия XIX века собственная труппа Николая Борисовича Юсупова считалась одной из самых заметных и в Москве.

Накануне Международного дня театра, музей-заповедник «Архангельское» проведет множество мероприятий, посвященных театру – одному из главных увлечений владельцев усадьбы.

25 марта состоится показ спектакля «Нижинский» в постановке Джона Ноймайера. Поставленный в Гамбурге к пятидесятилетию со дня смерти танцовщика, балет рассказывает о судьбе артиста, о важных людях в его жизни через призму знаковых образов, великих партий Нижинского. Показ состоится в рамках проекта Theatre HD, в афише которого каждую субботу на большом экране можно увидеть лучшие спектакли мирового репертуара.

26 марта состоится сразу несколько событий, посвященных театральному искусству. Посетители музея смогут принять участие в экскурсии по Театру Гонзаги, которому в этом году исполнится 205 лет. Построенный итальянским художником Пьетро ди Готтардо Гонзага по заказу владельца усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова, театр входит в число немногих существующих в мире старинных театров. До наших дней дошли не только элементы убранства зрительного зала и театральной машинерии, но и подлинные декорации Гонзаги, не сохранившиеся более ни в одном из европейских театров.

Юных посетителей ждет театральное представление «Сказочный час», которое подготовили студенты актерского факультета ГИТИСа. Маленькие зрители познакомятся с захватывающими сюжетами любимых сказок молодых артистов.

В Кинолектории состоится встреча с народным артистом РФ, профессором ГИТИСа Алексеем Игоревичем Шейниным, который поделится своим опытом и знаниями о театральном искусстве. Гостей ждет много интересных вопросов, ответы на которые помогут лучше понять искусство театра.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.