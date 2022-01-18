Канал ТВ Центр представил зрителям новую суперсовременную студию

Новейшие передовые технологии, дополненная реальность, роботизированные камеры, полностью автоматическое управление и эксклюзивные огромные светодиодные экраны, сделанные специально по заказу канала. Новая студия ТВЦ позволяет не просто вывести съемки на совершенно новый уровень, но и встать в один ряд с лучшими мировыми телеканалами.

В новой студии будут проходить съемки новостных информационных выпусков: «События», «События.25-й час» и «В центре событий». От идеи до реализации прошло почти 4 года. Месяцы кропотливой работы не прошли зря – теперь у помещения в 100 кв.м. функционален каждый сантиметр. Этого удалось добиться благодаря отказу от технической зоны и роботизированным камерам, управляемым автоматически из аппаратной. Это не просто упрощает процесс съемки, но и дает дополнительные возможности: роботы могут передвигаться по всей площади студии, снимать на 360 градусов, поворачивать камеру в любую сторону. Аппаратная находится за пределами студийного помещения. Перед камерами – только ведущий.

Отдельная гордость – самые современные светодиодные экраны, дающие колоссальные технические способности для создания интересного и качественного контента. Один экран – полукруглой формы, длиной 7 метров и высотой 2,5 м. Второй экран — цилиндрической формы высочайшего разрешения, и аналогов ему в России нет.

— Этот экран специально разрабатывали по заказу канала ТВЦ, и ничего подобного в нашей стране пока больше нигде нет, — говорит главный телеоператор канала Илья Кожухов. – Когда проект только задумывался, подобных технологий не было совсем, но в конечном итоге нам удалось все воплотить. Сегодня наша студия – одна из самых передовых не только в стране, но и в мире!

Экраны позволяют выводить инфографику, изображения, прямые включения и видео в совершенно новом качестве. Кроме того, отдельно можно выводить элементы дополненной реальности (AR). Такие технологии для российских каналов пока не просто редкость, а скорее исключение.

Увидеть выпуски из новой студии можно начиная с этой недели.

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