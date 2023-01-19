Секрет вкусной пиццы или какую печь выбрать для своей кухни

Большинство заведений общественного питания старается сейчас предложить широкий охват различных кухонь мира – в меню можно найти почти что угодно, от самых необычных позиций, до классической пиццы. Последняя становится своеобразной точкой схождения интересов у любителей вкусно поесть. В ней могут сочетаться всевозможные ингредиенты, уже не говоря о том, что существуют даже подвиды с морепродуктами, а в целом это идеальное решение для компании из разного количества человек.

Естественно, чтобы она была вкусной, необходимо соблюдать рецептуру теста, соотношение ингредиентов и обязательно готовить по определенной технологии. Изначально для выпекания здесь применялась особая печь для пиццы на дровах, но сейчас им на смену пришли электрические аналоги, которые создают еще более оптимальные условия для равномерной прожарки. Они ничем не уступают и даже во многом выигрывают, нужно лишь правильно подойти к вопросу выбора, а для этого необходимо знать какие варианты есть и понимать потребности своего производства либо заведения общепита.

Это стоит знать перед покупкой

Оптимальными считаются именно решения, которые работают на электричестве – здесь меньше технических особенностей и опасностей при эксплуатации. Вам лишь нужно позаботиться о том, чтобы сеть внутри заведения была рассчитана на определенные нагрузки. Последние будут зависеть от модели печи, а та уже выбирается с учетом пропускной способности и запросов посетителей. Оптимально, если время на производство будет сокращаться, чтобы клиент был приятно удивлен и не ждал бесконечно.

Все вариант такого оборудования делятся изначально на отдельностоящие и настольные. Первые имеют собственные стойки и комбинируются с другими агрегатами – в нижней части, под печью, можно организовать зону хранения, но так, чтобы не нарушались нормы техники безопасности. Присутствует также деление по количеству отделений для параллельного выпекания. Последних может быть, как одно, так и несколько.

Есть в ассортименте подовые и конвейерные. В первом случае печь более компактная и подходит для заведений общепита в разном формате, а во втором это уже крупные решения с высокой температурой и скоростью обработки. При помощи конвейера удается подавать новые блюда почти непрерывно, что оптимально в случае производств полуфабрикатов – пицца выпекается и далее отправляется на заморозку с упаковкой.

Учтите не только скорость работы, но также размер камеры, чтобы в одно отделение могло влезать сразу несколько пицц разного размера вплоть до самых крупных, которые может предложить ваше заведение. Также оптимально, чтобы у печи была возможность независимой регулировки верхнего и нижнего термостатов.

От общих параметров к конкретным брендам

Ориентироваться стоит на те фирмы, которые по праву можно назвать лидерами в отрасли – все признаки профессионального оборудования с большой пропускной способностью, положительные отзывы от крупных и известных сетей ресторанов. Подобным могут похвастаться:

ABAT;

GASTROMIX;

GGF;

ITPIZZA;

ROAL.

Это оборудование с впечатляющими показателями по скорости и объемам загрузки. Тем же, кто хочет максимальной производительности, вовсе стоит присмотреться к печам CUPPONE – отличное решение для крупной пиццерии или цеха по производству полуфабриката.

Что же касаемо места, где это все можно приобрести по выгодной цене, с быстрой доставкой по всей стране и гарантией оригинальности, то здесь однозначно первое место занимает Kitchen-service. Компания предлагает отборное профессиональное оборудование для заведений общепита, а также предоставляет доступ к широкому каталогу комплектующих на тот случай, если вдруг что-то выйдет из строя. Возможен заказ даже самых специфических компонентов в нужном количестве.

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