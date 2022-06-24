«Капсула» для куклы, сырники из шелкового тофу и концерт лауреатов «Голос. Дети»: выходные на площадках фестиваля «Модная столица»

В выходные обещают настоящую летнюю погоду, поэтому приглашаем всех провести эти дни на площадках яркого и неповторимого фестиваля «Модная столица», который проводится в рамках Московской недели моды. Можно прогуляться по Тверскому бульвару, где гостей встречает Fashion-маркет, отправиться на Тверскую площадь, чтобы погрузиться в работу Модного цеха и послушать лекции о дизайне и стиле, или познакомиться с историей костюмов разных эпох на бульварах в центре. А еще в программу включены мастер-классы, лекции и концерты.

На площади Революции посетители мастер-классов научатся делать выкройки для футболки (13:00), создадут капсульную коллекцию для куклы (14:00), коллаж с элементами вышивки (15:00 и 17:00) и дизайнерские шляпы из крафтовой бумаги (18:00).

На Пушкинской площади в субботу в 19:00 пройдет концерт лауреата международных конкурсов Дмитрия Янковского, а на Чистопрудном бульваре в 13:30 и 17:00 расскажут о бисерной роскоши и бисерных платьях ар-деко. В воскресенье на Цветном бульваре в 13:30 и 17:00 начнутся лекции, посетители которых узнают, как создавала свои платья легендарный русский модельер Наталья Ламанова, которую еще называют «русской Коко Шанель».

Кулинарные занятия на Матвеевской и Вешняковской улицах заинтересуют тех, кому нравятся здоровое питание и эксперименты на кухне. Здесь научат готовить вкусные и полезные сырники из шелкового тофу (12:00), зеленый салат с зарядом витаминов и микроэлементов (13:00), пирожное корзиночки на овсянке с орехами, ягодами и шапочкой из кокосовых сливок (15:00), необычное свекольное печенье (17:00) и пряную чечевицу с карри и травами (18:00).

А в Кулинарных студиях, которые открыты в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Теплый Стан и Святоозерской, гости поработают над полезными блюдами и десертами и узнают самые интересные фуд-тренды этого сезона. Начнем с кекса из полбяной муки со сладкой грушей и какао (12:00), потом узнаем, как удивить близких брокколи с соусом тонато (13:00), далее есть шанс освоить рецепт веганского бискотти на миндальном молоке с клюквой и фундуком (15:00) и научиться готовить банановые оладьи на кокосовом масле c добавлением ягод и орехов (17:00).

Как создается модный журнал, что должны знать журналисты, дизайнеры, визажисты и фотографы, которые диктуют моду, узнаем на Профсоюзной улице. На мастер-классах научат собирать индивидуальный макет страниц модного журнала из вырезок (12:00 и 17:00), пригласят поучаствовать в модной съемке (13:00), расскажут, как брать интервью и создавать материал (14:00) и откроют модные бьюти-тенденции (15:00 и 18:00).

На Ореховом бульваре в районе Зябликово будут рады видеть семьи с детьми, которые любят театр и волшебство. В субботу в 17:00 Театр «Парабазис» расскажет историю Дюймовочки, а в 18:00 сердца зрителей покорит в меру упитанный Карлсон – кукольный спектакль театра-студии «Белый шар». 25 июня в 17:00 Арт-студия «Кукла» приглашает посетить «Тридевятое царство», а в 18:00 вместе с детским театром «Образ» гости площадки отправятся на поиски Жар-Птицы.

На Митинской улице 25 июня в 17:00 актеры театра «Парабазис» покажут спектакль «Чудесное превращение», который порадует и детей, и взрослых, а в 18:00 на сцену выйдет кавер-группа LARIONA. В воскресенье в 16:00 концертную программу представит АНО центр творчества «Музыкальная дорожка», а через час начнется спектакль Театра «Анкор» «Забавные приключения».

В сквере у Гольяновского пруда в воскресенье в 15:00 состоится концерт благотворительного фонда «Дальше», в котором примут участие финалисты телепроекта «Голос. Дети» и лауреаты «Детской Новой Волны».

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