Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» завершила работу

12-я ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – ведущее событие для представителей яхтенного бизнеса, профессионалов отрасли, а также многочисленных любителей катеров, яхт и водного спорта.

Выставка состоялась 17-19 июня 2022 года на территории Международного московского яхтенного порта. Каждый год ярмарка удивляет гостей огромным количеством представленных экспонатов, и 2022 не был исключением.

Ежегодно в выставке принимают участие более 40 экспонентов, на продажу выставляется от 35 до 50 катеров и моторных яхт. За 3 дня работы ярмарку «Водный мир» посетило более 1000 человек. Это мероприятие дает возможность представлять не только яхты и катера, но и широкий спектр услуг по обслуживанию водно-моторной техники, а также сопутствующие яхтенные товары и аксессуары.

Гости ярмарки получили возможность пройти тест-драйвы на катерах и моторных яхтах, поучаствовать в мастер-классе по управлению парусной яхтой, совершить речную прогулку на теплоходе, а также подняться в воздух на вертолете, чтобы оценить масштаб выставки «Водный мир». Для любителей активного отдыха были оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. На всей территории ярмарки проходили ознакомительные экскурсии и развлекательные программы. Помимо этого, гостям предлагалось попробовать себя в пленэрной живописи и послушать лекцию о защите дельфинов главы департамента экологии, партнера СБВБР «Люди моря» Лады Эш.

Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – необходимая площадка для судовладельцев, представителей яхтенной индустрии и людей, любящих водную стихию.

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