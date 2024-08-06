KD Studios и «АЙС Медиа» запускают киноцикл русских сказок

Кинокомпания KD Studios совместно с «АЙС Медиа» запускают новый масштабный проект — цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах. В его основе — любимые всеми поколениями истории: «Сказка о спящей царевне», «Принцесса на горошине» и «Царевна Несмеяна».

Первым фильмом цикла станет экранизация «Сказки о спящей царевне». Режиссером и автором сценария проекта выступит Евгений Бедарев («Тариф новогодний», «Домовой», «Пока цветет папоротник»). Съемки «Сказки о спящей царевне» планируется начать зимой 2024 года.

«Мы верим, что наш цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах станет ярким событием в кинематографе. Картины ориентированы на широкую семейную российскую аудиторию и имеют большой прокатный потенциал. Мы стремимся создать зрелищное и эмоциональное кино, которое увлечет как взрослых, так и юных зрителей. Наши фильмы основаны на поучительных историях из нашего детства, которые мы хотим переосмыслить с помощью современных технологий и нашего опыта в создании фантазийных миров. Цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона. Особенно отметим, важность межрегионального сотрудничества, благодаря которому нам удастся воплотить наши амбициозные планы и сделать сказку волшебной былью», — отметил генеральный продюсер KD Studios Евгений Мелентьев.