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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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KD Studios и «АЙС Медиа» запускают киноцикл русских сказок

editor
By editor
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спящая царевна

Кинокомпания KD Studios совместно с «АЙС Медиа» запускают новый масштабный проект — цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах. В его основе — любимые всеми поколениями истории: «Сказка о спящей царевне», «Принцесса на горошине» и «Царевна Несмеяна».

Первым фильмом цикла станет экранизация «Сказки о спящей царевне». Режиссером и автором сценария проекта выступит Евгений Бедарев («Тариф новогодний», «Домовой», «Пока цветет папоротник»). Съемки «Сказки о спящей царевне» планируется начать зимой 2024 года.

«Мы верим, что наш цикл киноадаптаций русских сказок о царевнах станет ярким событием в кинематографе. Картины ориентированы на широкую семейную российскую аудиторию и имеют большой прокатный потенциал. Мы стремимся создать зрелищное и эмоциональное кино, которое увлечет как взрослых, так и юных зрителей. Наши фильмы основаны на поучительных историях из нашего детства, которые мы хотим переосмыслить с помощью современных технологий и нашего опыта в создании фантазийных миров. Цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона. Особенно отметим, важность межрегионального сотрудничества, благодаря которому нам удастся воплотить наши амбициозные планы и сделать сказку волшебной былью», — отметил генеральный продюсер KD Studios Евгений Мелентьев.

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