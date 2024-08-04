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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера первых серий дорамы «Совпадение ли это?»

editor
By editor
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совпадение ли это - дорама

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера первых серий дорамы «Совпадение ли это?». Это история о важности первой любви и о том, что она может вспыхнуть с новой силой даже много лет спустя. Так и случилось с героями Ли Хон Джу и Кан Ху Ён: они полюбили друг друга еще в юности, а затем, после долгих лет разлуки, встретились и осознали, что нежные чувства не угасли.

Режиссером сериала выступил Сон Хён-ук, известный по дорамам «Ночная фотостудия», «Внутренняя красота» и другим. В проекте снялись Ким Со-хён («Демон», «Девушка, которая видит запахи»), Чхэ Джон-хёп («Падающая звезда», «Приходите в ресторан ведьмы»), Ким Да-сом, Юн Джи-он, Ли Вон-джон, Хван Сон-бин и другие.

Ли Хон Джу – молодая и привлекательная женщина, которая работает анимационным продюсером. Из-за болезненного опыта в прошлом она не заводит ни с кем новых отношений. Но однажды на ее пути вновь встречается Кан Ху Ён, который 10 лет назад стал ее первой любовью. Молодой человек уже несколько лет живет в США. Он умен, богат и работает финансовым директором в крупной фирме. Но для него жизнь превратилась в серую рутину. Именно поэтому он решает вернуться домой. Совершенно случайно в Корее он встречает свою первую любовь из старшей школы, Хон Джу, и понимает, что его сердце до сих пор трепещет при ее виде.

«Мы стараемся радовать поклонников не только популярными и культовыми проектами, но и свежими — одним из таких стала дорама «Совпадение ли это?». Мы сделали все, чтобы зрители смогли смотреть новые серии сразу в профессиональном многоголосом дубляже», – говорит заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.

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