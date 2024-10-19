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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Кибер-дивы с разных уголков России впервые выступили на Neva Fashion Week

editor
By editor
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NFW

XVI сезон главного модного события Северной столицы Neva Fashion Week St.Petersburg отгремел в октябре. Одним из самых ярких и социально значимых моментов стало участие в показах моделей-киборгов, что стало возможно благодаря сотрудничеству с модельным агентством Cyber Fashion Technology. Это нововведение стало важным шагом для многих моделей и открыло новые горизонты в мире моды и технологий.

Cyber Fashion Technology — амбассадор кибер-моделинга в России. Модели агентства регулярно участвуют в статусных модных показах и крупных событиях государственного и международного значения. Однако на легендарной неделе моды в Санкт-Петербурге многие выступили впервые.

«На питерском модном показе Neva Fashion Week дебютировали киборг-дивы из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Для наших моделей это, безусловно, было очень значимым событием, многие выступали впервые, волновались, но все прошло прекрасно! Некоторые девочки отметили, что это было также волнительно, как прыжок с парашютом!» — рассказывает Ольга Аринина, «ангел-хранитель киборгов», основатель компании Cyberly, уникальной экосистемы Cyberly One и модельного агентства киборгов Cyber Fashion Technology.

XVI Юбилейный сезон Neva Fashion Week стал значимым событием 2024 года для модной индустрии. В течение сезона было представлено 64 коллекции дизайнеров, а показы собрали более 2500 зрителей.

«Более 1000 моделей прошли по подиуму, включая самых юных и опытных — от 2 до 76 лет! В этом году у нас также впервые участвовали модели-киборги, что стало настоящей сенсацией» — делятся в своих социальных сетях организаторы.

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