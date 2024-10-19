Иммерсивная выставка-бестселлер DEEP INSIDE/GHT открылась в Санкт-Петербурге

Проект, который за три года работы в Москве увидели более 200 тысяч человек, открывает двери для петербуржцев. Выставку уже можно посетить в художественной галерее Beriozka Gallery.

DEEP INSIDE/GHT – это мультидисциплинарный проект Марии Луттик (LQ MARIIA), в котором она сочетает сразу несколько изобразительных техник: современную каллиграфию, граффити, нео-академическую живопись и эксперименты с эпоксидной смолой, алкогольными чернилами и жидким золотом. Пространство выставки состоит из нескольких залов, в которых встречаются холсты, интерактивные полы, дополненная реальность и специально созданные парфюмером запахи — так автор воздействует сразу на все органы чувств, ведя диалог с посетителями выставки на совершенно новом уровне. Яндекс Афиша выступает стратегическим партнером мероприятия.

«Миссия проекта – через искусство пробуждать в людях внутреннюю силу и энергию. Служить вневременному, вечному внутри каждого из нас», – говорит Мария Луттик, создатель и владелец проекта DEEP INSIDE/GHT.

Название проекта состоит из слов DEEP – «глубоко», INSIDE – «внутри» и INSIGHT – «озарение». Эти слова отражают суть выставки, цель которой – позволить зрителю провести внутренний диалог с собой, снять напряжение и отвлечься от городской суеты. Созданная быть поддержкой для людей во времена перемен, оазисом тишины и спокойствия посреди гудящего, шумного мира, выставка DEEP INSIDE/GHT — это художественный диалог автора о том, что дорого и желанно каждому, кто рождается человеком в этом мире: о счастье, любви, свободе, предназначении, богатстве, успехе, о выборах, которые мы делаем, и о жизни, которую они создают. О вечных, общечеловеческих ценностях, которые не имеют срока годности или географической принадлежности.

«Выставка DEEP INSIDE/GHT за три года стала настоящим хитом в Москве, и теперь мы рады представить этот проект жителям Санкт-Петербурга – города, который всегда привлекал тех, кто ищет новые смыслы и впечатления. Мы в Яндекс Афише хотим, чтобы на выставки и в музеи ходили чаще, чтобы как можно больше людей могли себе это позволить, поэтому сейчас разработали очень интересное и выгодное предложение — до 50% кешбэка баллами на посещение музеев и выставок. По сути, мы возвращаем стоимость половины билета, которую можно потратить на другие мероприятия, которые предлагает Яндекс Афиша», – говорит Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Мультижанровая выставка DEEP INSIDE/GHT объединяет изобразительное искусство и современные технологии, расширяя границы возможного в творчестве.