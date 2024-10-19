РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургИммерсивная выставка-бестселлер DEEP INSIDE/GHT открылась в Санкт-Петербурге

Иммерсивная выставка-бестселлер DEEP INSIDE/GHT открылась в Санкт-Петербурге

editor
By editor
11
мария-луттик

Проект, который за три года работы в Москве увидели более 200 тысяч человек, открывает двери для петербуржцев. Выставку уже можно посетить в художественной галерее Beriozka Gallery.

DEEP INSIDE/GHT – это мультидисциплинарный проект Марии Луттик (LQ MARIIA), в котором она сочетает сразу несколько изобразительных техник: современную каллиграфию, граффити, нео-академическую живопись и эксперименты с эпоксидной смолой, алкогольными чернилами и жидким золотом. Пространство выставки состоит из нескольких залов, в которых встречаются холсты, интерактивные полы, дополненная реальность и специально созданные парфюмером запахи — так автор воздействует сразу на все органы чувств, ведя диалог с посетителями выставки на совершенно новом уровне. Яндекс Афиша выступает стратегическим партнером мероприятия.

«Миссия проекта – через искусство пробуждать в людях внутреннюю силу и энергию. Служить вневременному, вечному внутри каждого из нас», – говорит Мария Луттик, создатель и владелец проекта DEEP INSIDE/GHT.

Название проекта состоит из слов DEEP – «глубоко», INSIDE – «внутри» и INSIGHT – «озарение». Эти слова отражают суть выставки, цель которой – позволить зрителю провести внутренний диалог с собой, снять напряжение и отвлечься от городской суеты. Созданная быть поддержкой для людей во времена перемен, оазисом тишины и спокойствия посреди гудящего, шумного мира, выставка DEEP INSIDE/GHT — это художественный диалог автора о том, что дорого и желанно каждому, кто рождается человеком в этом мире: о счастье, любви, свободе, предназначении, богатстве, успехе, о выборах, которые мы делаем, и о жизни, которую они создают. О вечных, общечеловеческих ценностях, которые не имеют срока годности или географической принадлежности.

«Выставка DEEP INSIDE/GHT за три года стала настоящим хитом в Москве, и теперь мы рады представить этот проект жителям Санкт-Петербурга – города, который всегда привлекал тех, кто ищет новые смыслы и впечатления. Мы в Яндекс Афише хотим, чтобы на выставки и в музеи ходили чаще, чтобы как можно больше людей могли себе это позволить, поэтому сейчас разработали очень интересное и выгодное предложение — до 50% кешбэка баллами на посещение музеев и выставок. По сути, мы возвращаем стоимость половины билета, которую можно потратить на другие мероприятия, которые предлагает Яндекс Афиша», – говорит Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Мультижанровая выставка DEEP INSIDE/GHT объединяет изобразительное искусство и современные технологии, расширяя границы возможного в творчестве.

Предыдущая статья
Кибер-дивы с разных уголков России впервые выступили на Neva Fashion Week
Следующая статья
Онлайн-кинотеатр KION завершил съемки лирической комедии «Виноград»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru