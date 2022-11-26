«Киберъ»: Сериал о киберспорте, как самой прорывной индустрии XXI века, вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Сериал о киберспорте как самой прорывной индустрии XXI века «Киберъ» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Президентского фонда культурных инициатив.

Это параноидальный детектив, где главный герой выступает в роли киберсыщика, находящегося на грани реальности и игры. «Киберъ» – это не стандартное игровое документальное кино, а ироничный мокьюментари с Аристархом Венесом в главной роли и озвучкой (и участником многих сцен) Дмитрия Пучкова – он же Гоблин. Сериал раскрывает удивительные истории из советского прошлого, начиная от эпохи аркадных залов, переходя к эре приставок и компьютерных клубов, и заканчивая современными индустриями и перспективными разработками в области высоких технологий.

«Киберъ» подтверждает или разоблачает мифы о киберспорте, выявляет вред и пользу компьютерных игр, погружает в будни профессиональных киберспортсменов и обычных любителей. Сталкивает поколения геймеров. Раскрывает потенциал игровой индустрии в цифрах и, конечно, заглядывает в будущее – каким станет киберспорт, и удержит ли Россия лидирующие позиции?

Аристарх Венес, главный герой, генеральный продюсер:

– Для меня сериал «Киберъ» – это история про тот виртуальный игровой мир, от которого, как ни странно, я держался несколько в стороне, но чью магию и особый мир я всегда представлял. Игры – действительно не то, чем кажутся. Мы привыкли воспринимать компьютерные игры просто как виртуальный мир, как какое-то развлечение. Но это не так. Игры – это то, что определяет тебя сегодня и то, что определит тебя завтра – если ты искренне и по-настоящему к этому относишься. Что для меня «Киберъ»? «Киберъ» – это панк!.

Михаил Райхельгауз, режиссер, соавтор проекта:

– Киберспорт – это интереснейшее явление. Это то, что точно будет развиваться и идти дальше, будоражить сознания все больше. Герой повествования – которого замечательно воплотил Аристарх Венес – кибердетектив, который внезапно осознал, что игры – не то, чем кажутся. Он решает погрузиться и разобраться во всем. Мы понимали, что в таком повествовании необходимо сделать персонажа Аристарха эксцентричным и немного абсурдным. С другой стороны, мы понимали, что нашему кибер-сыщику нужна некая поддержка внутри повествования. Мы стали думать – кто бы это мог быть? Ответ назрел сразу: это может быть только Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. Лично для меня Дмитрий Юрьевич – человек, с которым ассоциируется огромное количество счастливых моментов из детства. Начиная от переводов фильмов, озвучки наших любимых персонажей и заканчивая тем, что сам Гоблин имел непосредственное отношение к зарождению игровой индустрии. Его голос неотрывно ассоциируется с началом культуры игр в нашей стране. Балансируя между Аристархом в кадре и Гоблиным за кадром, мы создали восьмисерийное погружение зрителя в наше видение культуры компьютерных игр.



Кирилл Брейдо, генеральный продюсер:

– Когда мы придумали этот сериал еще в 2021 году, мы практически сразу нащупали ироничный тезис «Игры – не то, чем кажутся». Жанр мокьюментари вообще обязывает иронизировать, возводить своды из тайн и загадок. Но во время создания сериала мы увидели, что наш таинственный тезис действительно обладает множеством смыслов. Все 8 серий мы отвечаем на вопросы прошлого, настоящего и будущего киберспорта. Однако, вместе с тем появляются все новые загадки, на которые ответ где-то в чертогах разума сможет найти только наш мудрый зритель. Предлагаем скорее погрузиться в новый мир, «Киберъ», но будьте аккуратны! Ведь игры – не то, чем кажутся.



В сериале «Киберъ» помимо Аристарха Венеса и Дмитрия Пучкова, также снялись Вадим Колганов, Елена Урусова, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Дмитрий Lost Куприянов, Эдуард Безуглов, Владислав Тороп, Дмитрий Смит, Джамал Jamside Сайдаев, Констатин Копыльцов, Иван Xenitron и многие-многие другие.



3 декабря, в рамках открытия новой главной кибер-арены страны Colizeum, состоится премьерный показ сериала. В этот день, состоится встреча с авторами, героями проекта и звездными гостями, public talk о киберспорте и многое другое. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

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