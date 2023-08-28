Новый сезон телеканала «Россия» — 2023

В новом сезоне в эфире телеканала «Россия» зрителей ждут проверенные хиты и яркие новинки: продолжение знаменитого цикла «История любви, история России», сериалы-бестселлеры, новые качественные мелодрамы и остросюжетные детективные истории, красочные шоу и невероятные открытия!

Сериалы

АЛЛА – ТАКСИ! Премьера!

Раскрыв измену мужа-дальнобойщика, Алла уходит из дома и начинает новую жизнь – устраивается на работу в районный таксопарк. Она решает навести на новой работе образцовый порядок. Среди водителей Алла находит друга, который её во всём поддерживает. Но что будет, когда муж Василий попросит её вернуться? Что выберет Алла — новую любовь или возвращение к семейным будням?

Режиссёр: Рауф Кубаев. Актеры: Светлана Колпакова, Андрей Чернышов, Евгений Миллер, Александр Михайлов, Марат Башаров, Роман Мадянов, Юлия Такшина, Ольга Прокофьева и другие.

ВАСНЕЦОВА Премьера!

Майор полиции Вероника Васнецова возвращается на службу после 10-летнего перерыва. Многодетную мать назначают начальником убойного отдела. Команда принимает Веронику в штыки и мечтает избавиться от смешной «домохозяйки». Но не тут-то было: блондинка Васнецова умеет воспитывать подчиненных. А женское обаяние и милая непосредственность помогают ей раскалывать самых закоренелых преступников. Главное — верить в себя и ничего не бояться!

Режиссёр: Алексей Андриянов. В ролях: Анна Михалкова, Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская, Андрей Курносов, Евгения Туркова, Глафира Голубева, Иван Бычков, Артем и Роман Березовские.

ДАМА С СОБАЧКОЙ-2 Новый сезон!

Продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне. Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову. А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвёт отношения с бывшим судьей Холодовым, узнав тайны его прошлого, у её дочери Тани начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор не намерен её отпускать и собирается вернуться в семью…

Режиссер: Роман Просвирнин. В ролях: Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Александр Дзюба, Ирина Таранник, Наталья Суркова и другие.

ДОКТОР КРАСНОВ Премьера!

Заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах и готов работать даже медбратом. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого, сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами и разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.

Режиссёр: Алена Райнер. В ролях: Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Марина Дюжева, Александр Сирин, Сергей Колесников, Лариса Домаскина, Гавриил Федотов, Анастасия Чепелюк, Лариса Домаскина, Полина Давыдова, Филипп Ершов, Наиль Абдрахманов и другие.

ЕКАТЕРИНА. ФАВОРИТЫ Премьера!

1779 год. Царствование Екатерины II на троне насыщено событиями, как в её личной жизни, так и в жизни России. Екатерина обретает последнюю настоящую любовь – Александра Ланского. Потёмкин отдалился, окунулся в пучину государственных дел, но ни он, ни императрица не готовы отпустить друг друга навсегда. Кроме того, Екатерина подписывает манифест о престолонаследии в пользу внука Александра. Павел понимает, что настал момент действовать. Борьба за престол только начинается, а борьба за любовь становится новой кровопролитной войной для Екатерины Великой...

Режиссёр: Дмитрий Петрунь. В ролях: Марина Александрова, Владимир Яглыч, Павел Табаков, Михаил Горевой, Анна Ковальчук, Диана Малютина, Сергей Новосад, Станислав Тикунов, Софья Шуткина, Николай Иванов, Дмитрий Астрахан, Игорь Иванов, Алексей Колган и другие.

ЗЕРКАЛО ЛЖИ Премьера!

В жизни логопеда Дины всё в полном порядке: работа в детском саду, устроенная семейная жизнь, крепкая женская дружба. Она неразлучна со своими подружками ещё с первого курса педучилища. И когда одна из них погибает, а её муж неожиданно обвиняет в её смерти саму Дину, ничего не остается, как начать собственное расследование…

Режиссер: Роман Просвирнин. Актеры: Мария Куликова, Павел Кузьмин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Иван Жидков, Александр Ратников, Анастасия Голотвина, Диана Енакаева и другие.

ЛИХОРАДКА Премьера!

Шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Режиссёр: Александр Касаткин. В ролях: Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев.

МЕДИУМ-2 Новый сезон!

Анна Островская продолжает работать в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде, блестяще раскрывая преступление за преступлением. Подсказки она видит в своих снах и видениях. К тому же, иногда призраки сами могут вселяться в Анну и управлять её поступками, таким образом, давая следствию ключ к разгадке. Но всё чаще странные способности Анны становятся опасными для благополучия её семьи.

Режиссёр: Елена Николаева. В ролях: Мария Порошина, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Максим Белбородов, Елена Великанова, Юрий Ицков, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Поднозов, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Наталья Суркова, Сергей Степанченко, Сергей Сосновский.

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-23 Новый сезон!

Следователь Швецова снова в деле! Ей предстоит пролить свет на зловещие тайны, вычислить и обезвредить опасных преступников. Мария Сергеевна способна раскрыть любое преступление, но не может разобраться в собственных чувствах. Ответы на все вопросы профессиональной и личной жизни Марии Швецовой – в новом сезоне «Тайн следствия»!

Режиссёр: Максим Демченко. В ролях: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова, Светлана Щедрина, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и другие.

СКЛИФОСОВСКИЙ-11 Новый сезон!

В «Склифосовском» – новый главврач! А Брагин получает предложение, от которого трудно отказаться. Пойдёт ли он на новый виток карьеры? Чтобы спасти чужую жизнь, он снова рискует своей. Но на этот раз не все друзья и коллеги его поддерживают… На чьей стороне Марина – любимая жена Брагина?

Режиссёр: Юлия Краснова. В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Ирина Основина, Екатерина Травова, Евгения Лютая, Глеб Подгородинский, Дмитрий Ульянов, Марианна Васильева, Алексей Тахаров, Гавриил Федотов и другие.

Шоу/программы

В КРУГУ ДРУЗЕЙ Премьера!

Новое развлекательное шоу на телеканале «Россия». Известные гости приходят в студию со своими добрыми и милыми питомцами и рассказывают о том, какие сюрпризы каждый день им преподносят их четвероногие и пернатые члены семьи.

Зрителей ждут эксклюзивные видеорепортажи и советы опытных экспертов - грумеров, зоологов, иппотерапевтов, кинологов, зоопсихологов, юристов и даже экспертов по моде для животных. Также телезрителям выпадет возможность приютить питомца, оставшегося без хозяина. Ведущий программы: Дмитрий Шепелев.

ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ Новые выпуски!

Полюбившееся зрителям юмористическое скетч-шоу – это смешные и остроумные истории из нашей повседневной жизни в исполнении любимых актеров в образах персонажей, в которых каждый узнает своего соседа, начальника, мужа, жену или коллегу.

В шоу «Истории большой страны» снимались: Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Ольга Тумайкина, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Алина Алексеева, Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Юрий Ицков, Ёла Санько, Мария Кравченко, Максим Киселев, Светлана Пермякова, Иван Пышненко, Арина Постникова, Денис Бузин, Ренат Мухамбаев, Иван Агапов, Павел Мисаилов, Александр Нестеров, Данил Никитин, Илья Васильев.

НАШИ Премьера!

Как складываются судьбы людей, переживших события последних девяти лет на Донбассе? На что надеются те, кто живёт на линии соприкосновения? Что изменилось в жизни людей на присоединённых территориях после того, как они стали гражданами России? Как они интегрируются в жизнь большой страны? Какие перед ними открываются возможности – образовательные, карьерные, социальные? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также истории подвигов и потерь, встреч и разлук, поиска и спасения – в новой программе «Наши».

Ведущие: Дмитрий Харатьян и певица Юта

НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! Юбилейный 5-й сезон!

Популярное вокальное гранд-шоу продолжает радовать телезрителей и заставляет их проживать невероятные эмоции. В то же время — это шоу – огромный подарок и молодым талантам: о них узнаёт вся страна! В долгожданном новом сезоне самым ярким и одарённым 64 вокалистам вновь предстоит пройти сложный путь – проявить себя на большой сцене, выйти в финал, а лучшему из них – одержать победу. По традиции каждый выпуск открывает приглашённая суперзвезда и затем присоединяется к членам жюри. Старт новому сезону даст победитель «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Сергей Павловский с песней, специально написанной хитмейкером Олегом Влади. Создатели подготовили множество сюрпризов для зрителей, что сделает шоу еще более непредсказуемым. Неизменными остаются лишь бессменный ведущий проекта – народный артист России Николай Басков и возглавляющий «сотню» жюри Сергей Лазарев.

СИНЯЯ ПТИЦА Юбилейный 10-й сезон!

«Синяя птица» продолжает свой полёт! Вот уже в десятый раз Всероссийский конкурс юных талантов будет открывать новые имена и помогать самым одаренным детям страны начать путь к большой сцене. В этом проекте нет победителей и проигравших! Как известно, «Синяя птица» не расстаётся со своими выпускниками после их финального выступления, а продолжает поддерживать и опекать своих «птенцов» – юных музыкантов, певцов, танцоров, актёров, гимнастов, чтецов и акробатов. Всем им «Синяя птица» подарила надежду и исполнение мечты. Многие из них, без сомнения, через несколько лет станут признанными звёздами – а некоторые – уже стали! Ведущая: Дарья Златопольская.

Фото – телеканал «Россия»

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