Кино как манифест: проект Марии Андреевой вышел на цифровые экраны

В онлайн-кинотеатре Okko тихо, но весомо появились две короткометражки — «Цветы» и «Друзья». Это первые новеллы большого кинопроекта «Русский Ренессанс», который задуман как цикл историй о возрождении городов, человеческих связей и смыслов. И снято всё не в павильонах, а на реальных территориях — в Мариуполе и окрестностях, там, где история пишется прямо сейчас.

Автор проекта — режиссёр Мария Андреева, выпускница Академии Никиты Михалкова. Её почерк узнаваем: поэтический реализм, когда документальная правда места сочетается с профессиональной актёрской игрой, точной музыкой и продуманной цветовой гаммой. В результате каждая история становится не просто драмой, а почти живописным полотном, где реальность осмысляется художественно. Сама Андреева говорит, что для неё важно сохранить лица, чувства и правду для будущих поколений — и делать это языком кино, а не лекций.

Первые две новеллы уже доступны зрителю. В «Цветах» снимались актриса Мадлен Джабраилова и артисты Мариупольского драмтеатра, а также местные жители. В «Друзьях» главную роль исполнил выпускник ГИТИСа Илия Джума, который признаётся, что поездка в зону СВО стала для него личным откровением. Оба фильма сопровождаются музыкой Алексея Сергунина, а в «Цветах» звучит стихотворение Анны Долгаревой. Кстати, обе новеллы получили экспертные заключения для показа и обсуждения в школах и молодёжной среде — значит, их считают важными для воспитания и осмысления.

Продюсер Артём Иванов благодарит Okko и платформу АртМастерс за то, что фильмы теперь можно увидеть на любом устройстве. Режиссёр Владимир Хотиненко, посмотрев «Друзей», заметил, что в фильме «состоялась искра человеческой жизни в экстремальных условиях». А креативный продюсер Алена Август уверена: снимать на Донбассе нужно именно сейчас, пока города меняются на глазах, — это честное кино станет культурным манифестом на годы.

Проект уже получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, и в 2026 году начнутся съёмки ещё пяти новелл — их покажут в 2027-м. Каждая новелла самодостаточна, но все вместе они складываются в мир о том, как человек учится заново видеть жизнь, помнить, дружить, любить и не терять надежду. И это, пожалуй, главное.

Фото: пресс-служба проекта «Русский Ренессанс»