Представлены постер и тизер-трейлер семейной комедии «Новая тёща»

Кинокомпании ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд»), при участии ГПМ РТВ и онлайн-кинотеатра Иви представили основной постер и тизер-трейлер к популярной кинофраншизе «Тёща». Продолжение семейного кинохита, «Новая тёща», выйдет в российский прокат весной 2026 года. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Сюжет картины разворачивается спустя шесть лет после событий первого фильма. Герой Гарика Харламова — Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Ключевая интрига продолжения франшизы кроется в звездном ансамбле талантливых актеров. Так, почетный пьедестал главной кинотещи страны, Галины Михайловны, достался народной артистке Российской Федерации — Марии Ароновой.

«Мне всегда нравились проекты, в которых есть перевертыш в роли, а также те, где есть ясная цель, к которой мы идем. Так вот, цель тут замечательная: показать, как люди внезапно начинают ценить друг друга. Есть такая пословица «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». У нас есть возможность изменить это и увидеть, как люди разворачиваются друг к другу глазами и сердцами. Думаю, что в этой почти комедийной форме поднимается очень серьезный вопрос о том, как мы живем и порой не ценим своих близких», — комментирует актриса Мария Аронова.

Главный герой семейной киновселенной, актер Гарик Харламов, возвращается в проект в необычном для себя амплуа: он исполнит сразу несколько ролей — привычного всем зятя из первой части, Виктора Суслова, а также его брата-близнеца — Тоху. Харламов также выступает креативным продюсером и соавтором сценария «Новой тещи».

««Новая тёща» — это не просто еще одна глава в нашей киновселенной, это совершенно самостоятельная история, которая расширяет масштаб, добавляет драйва, юмора и затрагивает важные жизненные ценности. Все это стало возможным благодаря невероятно талантливой команде актеров, с которыми мне наконец-то посчастливилось оказаться в одном кадре. Для меня этот проект особенный: я не только исполняю сразу несколько ролей, но и выступаю креативным продюсером и соавтором сценария. Надеюсь, что новая глава понравится зрителям и оставит у них массу положительных эмоций», — рассказывает Гарик Харламов.

Также в съемках «Новой тёщи» приняли участие известные актеры: Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие. Продюсерами семейной комедии выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов.