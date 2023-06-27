Кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» объявил параллельные программы и расписание мероприятий

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» объявил параллельные программы: среди них как традиционные для смотра, так и новые экспериментальные программы.

На вокзале в Иванове впервые будет построен пленочный кинотеатр – у зрителей и гостей фестиваля появится уникальная возможность увидеть, как работает аналоговая проекция. Многие фильмы смотра не имеют отреставрированных цифровых копий, таким образом, показы на большом экране в рамках «Зеркала» станут эксклюзивными. Показы организованы совместно с Госфильмофондом России, все показы пройдут с пленки 35 мм. из архива ГФФ.

ТАРКОВСКИЙ. КОНТЕКСТ

Ретроспектива Олега Янковского откроет серию специальных событий, посвященных 80-ти летию легендарного актера, которое будет отмечаться в начале 2024 года. В первый блок ретроспективы вошли знаковые роли Олега Янковского в фильмах Андрея Тарковского, Вадима Абдрашитова, Эмиля Лотяну, Сергея Микаэляна и Валерия Тодоровского. Вторая часть ретроспективы будет показана в следующем году.

Все показы пройдут с пленки 35 мм в уникальном пространстве ивановского ж/д вокзала. Там же 30 июня откроется выставочный проект «Тарковский. Контекст: Янковский», созданный в партнерстве с Школой дизайна НИУ ВШЭ и Лабораторией плаката. В рамках проекта будут представлены альтернативные версии киноплакатов к фильмам из программы.

КОСТЮМ В КИНО

«Костюм в кино» – авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой, лауреата множества профессиональных конкурсов и наград (в том числе обладательницы главных национальных премий за лучшие костюмы – «Ники» и «Золотого орла»).

В программе: первая полнометражная работа Александра Роу «По щучьему велению», фильм Ладо Кватании «Казнь» и картина Динары Друкаровой «Лили и море».

«ИСТОРИЯ(И) КИНО»

Новая программа МКФ имени Андрея Тарковского «Зеркало» и проекта «Порядок слов» посвящена важным героям истории культуры XX века и их диалогу с кинематографом. Каждое событие начинается с разговора о книге, а заканчивается просмотром фильма, связанного с ее героем. В этом году «Зеркало» вспоминает режиссёров, музыкантов и актёров, которые изменили наше восприятие этого мира.

Киновед Светлана Хохрякова расскажет о своей книге «Янковский» и представит одноименный документальный фильм Аркадия Когана. Олег Нестеров представит свою новую книгу о советском классике и импровизаторе Олеге Каравайчуке, а после обсуждения зрителей ждет показ документальной картины Юлии Бобковой «Последний вальс». Лидер группы «Мегаполис» появится в программе «Зеркала» ещё раз и представит памятный фильм Ильи Авербаха «Чужие письма», показ которого пройдёт с плёнки.

В честь юбилея культового поэта-шестидесятника сценарист Лариса Максимова и режиссёр Валерий Белов представят документальный фильм «3723 Вознесенский» и книгу вдовы выдающегося поэта Зои Богуславской, она долгие годы наблюдала и изучала мир классика.

Киновед Николай Изволов презентует свою новую книгу «Феномен кино» и картину Дзиги Вертова «История гражданской войны», бережной реставрацией которой занимался Изволов и в своей книге посвятил этому отдельную главу.

Ещё одна важная киноновинка программы – книга «Пока ещё море принадлежит нам. Фильмы и время Михаила Калика» киноведа Натальи Баландиной. После презентации книги состоится показ «До свидания, мальчики» Михаила Калика с плёнки.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Программа «Переплетения» исследует границы кинематографа, искусства и дизайна, и включает фильмы, созданные на стыке жанров и форм. Ткань – важнейший элемент ивановского культурного кода, и ткань – точка отсчёта в разработке программы. В подборку вошли: экспериментальный док режиссёра Софьи Горленко о костюмах народов России «Тонкой нитью» (2023), нигерийский мистический фильм «Мами Вата» (реж. Си Джей Обаси, 2021), важную роль в котором играют костюмы героев, созданные по мотивам африканских принтов, «Вокальные параллели» (реж. Рустам Хамдамов, 2005) и советская драма «Ашик-Кериб» (реж. Сергей Параджанов, 1988), где визуальные тактильные образы имеют ключевое значение, а также документальный фильм «Хлопок 100%» (реж. Михаил Бородин, 2021), посвящённый изнанке того, как создаются ткани.

Программа подготовлена при поддержке компании «Альфа-Трейд», современные производства которой размещены на одной из старейших текстильных фабрик города Иваново.

ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ, СПЕЦПОКАЗЫ

Фильмом открытия кинофестиваля станет картина «Боже! Чувствую приближение твоё!» Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова. Закроет фестиваль «Зеркало» картина-обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля этого года «Анатомия падения» французской киносценаристки, актрисы, режиссёра и продюсера Жюстин Трие.

Также в рамках программы специальных показов зрители и гости кинофестиваля смогут посмотреть с плёнки 35 мм советско-итальянскую картину 1989 года «Мать» режиссёра Глеба Панфилова памяти первого президента фестиваля актрисы Инны Чуриковой. Кроме того, на фестивале состоится спецпоказ фильма «НЕМАЯ ЖИЗНЬ: История Женщины в Чёрном» Влада Козлова.

ФИЛЬМЫ ЖЮРИ

Программа призвана ближе познакомить зрителей с членами жюри, которые будут оценивать международный конкурс. С этой целью жюри киносмотра представит свои работы: киноверсию одного из главных и самых известных спектаклей Анатолия Васильева, расширяющего границы и возможности театра, «Серсо» (1985/1986), картины «Последний» (реж. Фариз Ахмедов, Азербайджан, 2021), «Поэт» (реж. Дарежан Омирбаев, Казахстан, 2021) и «Похожий человек» (реж. Семён Серзин, 2022) с участием Ольги Лапшиной.

АНИМАЦИЯ

Куратор программы Павел Шведов по традиции подготовил два блока отечественной анимации: современная анимация и классика советских мультфильмов. «Классику» отечественной анимации представят специальные показы к юбилею Инессы Ковалевской (1933) и Романа Давыдова (1913 – 1988), подготовленные вместе со студией «Союзмультфильм».

В подборку Инессы Алексеевны Ковалевской вошли знаковые работы легендарного советского аниматора «Бременские музыканты», «Катерок», «Как львенок и черепаха пели песню». К юбилею Романа Владимировича Давыдова зрители фестиваля увидят на большом экране его шедевр, полнометражный мультфильм «Маугли».

Три программы блока современной анимации – «Дикие соседи» и «Уважаемые пассажиры» для детско-семейной аудитории и «Ванлав» для взрослых – включают в себя лучшие мультфильмы, созданные российскими мультипликаторами за последние два года. Многие из представленных в программах работ уже завоевали статусные международные и национальные награды, а какие-то фильмы лишь только начинают свой зрительский и фестивальный путь.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. Фестиваль откроется концертом музыки Эдуарда Артемьева. В международном конкурсе – 8 фильмов из 12 стран мира.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

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