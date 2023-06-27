Фильм «Паралимпиец», снятый по мотивам реальных историй, выходит в прокат

В прокат в российских кинотеатрах 29 июня выходит полнометражный художественный фильм «Паралимпиец», снятый по мотивам реальных историй. В главной роли – Аскар Ильясов, звезда сериалов «Нулевой пациент», «Эпидемия».

По сюжету картины, Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. У него были все шансы стать победителем, но из-за аварии он уже не сможет вернуться обратно в сборную. Долгое время спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх. Получив от жизни второй шанс, Максат должен будет преодолеть новые препятствия, чтобы показать себе и окружающим, на что он способен.

«Паралимпиец» — картина, которая была вдохновлена победой первого в истории Казахстана паралимпийского чемпиона Александра Калядина. В фильме также снимались спортсмены — члены паралимпийской сборной Казахстана, герои зимних Игр 2018 и 2022 годов.

Выход ленты в российский прокат совпал с масштабным событием — стартом Всероссийских игр паралимпийцев, которые открылись 20 июня в Нижнем Новгороде. В Играх, которые будут проходить до осени 2023 года, примут участие более 5000 спортсменов.

Фильм уже был отмечен на кинофестивалях: жюри ХХ Международного кинофестиваля спортивного кино Krasnogorski признало картину «Паралимпиец» одним из выдающихся событий форума и присудило ей Гран-при. Также лента удостоилась Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», а Аскар Ильясов получил за лучшую мужскую роль в «Паралимпийце» приз на Международном фестивале стран ШОС в Мумбае в этом году.

— Я счастлив. Это моя первая награда. Мы работали, вкладывали всю душу, — рассказывает исполнитель главной роли Аскар Ильясов. — У нас была миссия: мы хотели рассказать о паралимпийцах. Показать, какая сила воли, старания и стремления стоят за победами паралимпийцев.

— На создание этого проекта меня вдохновили наши паралимпийцы, победа в 2018 году нашего лыжника Александра Калядина на Паралимпиаде в Корее, — отмечает режиссер картины Алдияр Байракимов. — Меня удивило, что мало кто в нашей стране интересовался выступлением паралимпийцев, что почти ничего не было слышно про первое золото Казахстана. Познакомившись ближе с паралимпийским движением в нашей стране, мы решили создать собирательный образ спортсмена, чтобы рассказать больше личных историй паралимпийцев в одном персонаже.

Спортивным координатором и консультантом фильма выступила Елена Хрусталева, казахстанская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере в индивидуальной гонке на 15 км, трехкратная чемпионка Европы, чемпионка и призер Азиатских игр и заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Предпремьерные показы картины пройдут 28 июня в кинотеатрах сети «Синема 5» в Курске, Волгограде, Оренбурге, Саратове, Уфе, Энгельсе (Саратовская область), Старом Осколе (Белгородская область), а также в Чебоксарах («Три пингвина») и Самаре (ZOOM). С участием исполнителя главной роли Аскара Ильясова 5 июля пройдет специальный показ в Казани в кинотеатре сети «Синема 5» «Республика».

В российский прокат фильм выпускает компания Base Development совместно с компанией «Соллакс», цифровой релиз картины намечен на 27 июля 2023 года.

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