Киркоров, Шаман и Полина Гагарина в программе «Светская хроника»

В пятницу, 7 июля, в 23:10, смотрите премьерный выпуск проекта «Светская хроника»! Теперь звезды стали еще ближе – программа выходит в новое, более удобное время! Захватывающие истории из жизни кумиров, настоящие расследования, эксклюзивные интервью и уникальные кадры! Звезды становятся гораздо ближе в вечернем эфире программы «Светская хроника».

Филипп Киркоров с размахом отметил 11-летие сына! Во сколько миллионов артисту обошлось торжество? Какой грандиозный подарок знаменитый певец преподнёс наследнику? Правда ли, что Мартин мечтает стать дизайнером одежды и шить наряды для отца? И как прошел первый модный показ звездного наследника?

СМИ пишут: у Полины Гагариной новый роман! Кто стал избранником артистки? Правда ли, что девушка увела мужчину из семьи? Как певица реагирует на слишком назойливых поклонников? Из-за чего однажды испугалась, что фанаты могут навредить ее новорожденной дочери? И кем хотят стать собственные дети звезды?

Певец Шаман пожаловался на усталость! Когда музыкант в последний раз был в отпуске? Правда ли артист уже несколько месяцев не видел дочь? Из-за чего он перестал гулять по городу? И почему многие уверены, что у звезды - эмоциональное выгорание?

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