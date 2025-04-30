Кто строит будущее России?

Форсайт-сессия «Продюсер 2.0. Архитекторы будущего или кто создает креативную экономику» состоялась 25 апреля 2025 года в московском кластере «Ломоносов». В ходе мероприятия ведущие эксперты в сфере креативной экономики и представители органов власти обсудили развитие креативной экономики в России, формирование смыслов и ценностей для общества, легализацию профессии продюсера, и почему ни один по-настоящему масштабный проект не получится без любви. Событие стало частью первого Федерального конкурса креативных продюсеров, проходящего в стране с 17 марта по 4 июля. Модераторами форсайт-сессии выступили президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова (Монгуш) и сооснователь Гильдии креативных продюсеров Татьяна Ушкова.

За последние 5 лет российские креативные индустрии превратились в отрасль с большими перспективами роста, которая существенно влияет на ценности людей. У власти и общества появился запрос на новый тип профессионалов, которые создают не только проекты с определенным экономическим эффектом на уровне конкретного бизнеса, региона или страны, но и проектируют ценностный эффект, работают со смыслами и культурными кодами, влияющими на качество жизни человека.

Начальник управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил:

– Продюсерами вряд ли рождаются, ими становятся. Предпринимательская жилка, личная харизма, способность вовлекать и увлекать людей — все это важно для продюсера, но не менее важно уметь планировать, распределять ресурсы, собирать команду и распределять в этой команде правильные роли. Именно поэтому продюсер региона — губернатор, от первого лица очень многое зависит: только он видит всю картину и имеет ресурсы, чтобы продвигать и развивать свой регион комплексно. Продюсер региона работает прежде всего со смыслом, с глобальным брендингом региона: была просто N-ская область — стала столица чего-то. Он создает большой смысл, «укладывает» его в слоган и под это переориентирует все процессы.

Развил идею продюсирования регионов управляющий партнёр продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов:

– Губернаторы, которые развивают свои регионы, — продюсеры на 100%, и здесь важно дополнить, что таких успехов невозможно достигнуть без искренней любви: нужно быть абсолютно влюбленным в свой регион, чтобы сделать его успешным. Кульминационный результат работы продюсера — его продукт становится референсом. Я уверен, что любой губернатор мечтает, чтобы со всего мира приезжали, показывали и говорили: мы хотим у себя так же.

Отдельно участники уделили внимание новому закону 330-ФЗ «О Креативных индустриях», благодаря которому 15 индустрий стали официальным сектором российской экономики. Модератор форсайт-сессии, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова (Монгуш) отметила:

– Законодательство — это юридическая обвязка новой действительности. Сначала действительность должна измениться, должен появиться какой-то новый тип деятельности, новый тип экономики — только после этого можно сформировать и утвердить правовые основы. Яркий пример: когда-то не было маркетологов, такой тип деятельности не был описан, а теперь это официальная профессия. Сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда тип деятельности — креативное продюсирование — есть, а легальной профессии пока нет. И мы пытаемся притянуть существующее слово «продюсер» из сферы, которая нам всем понятна, например, из кино- и телеиндустрии, к новому типу деятельности, который только зарождается.

Основатель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов отметил, что работа с определениями в законодательстве является стратегически приоритетной:

– Продуманная организация креативных индустрий позволяет существенно ускорить развитие общества, а для России сейчас это очень важно.Продюсер — ключевая позиция в креативной экономике. Не автор, а продюсер, потому что если нет продюсера, автор не дойдет до публики. Роль продюсера — быть ситом, просеивать и отсеивать. Сложнейшая профессия, потому что эти люди по сути создают организационную основу для всех существующих креативных инструментов, они должны каждый раз находить нестандартные неочевидные решения. Я уверен, что именно сейчас необходимо исправить недочет законодательства и придать высокому званию продюсера законодательное определение статуса и прав.

Одной из тем форсайт-сессии стал также вопрос профильного образования для продюсеров. Сооснователь Гильдии креативных индустрий Татьяна Ушкова отметила:

– Чтобы произошел качественный скачок, нужны люди, обученные целевым образом. Если несколько институций запустят тематические программы, и люди будут учиться в разных заведениях и сравнивать, мы получим продюсеров совершенно нового качества. Амбиция делать проекты сразу в мировом масштабе очень полезна для продюсера: он делает что-то в своей стране, но для всего мира. Профильное образование сначала должно подготовить продюсеров с управленческими навыками, а потом – продюсеров, которые делают проекты, которыми можно гордиться на мировом уровне, умеющих совмещать локальное и глобальное.

Федеральный конкурс креативных продюсеров — событие высокого имиджевого значения для государства. Он впервые объединяет специалистов, которые применяют продюсерские навыки в разных индустриях: дизайн, IT и разработка ПО, компьютерные игры, образование, мода, изобразительные искусства, гастрономия, музыка и саунд дизайн, медиа и реклама, исполнительские искусства, компьютерная графика и анимация, литературная и издательская деятельность, детские игры и игрушки, кино и видео, архитектура и урбанистика.