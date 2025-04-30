Роль художника в современном мире переоценить трудно. Это трендсеттер, который задаёт направление практически всему, что происходит в информационном поле. Мода, музыка, архитектура так или иначе пересекаются с творческим замыслом. К сожалению, искусство занимает менее 1% от 4,1% вклада креативных индустрий в ВВП страны. Эксперты Всероссийской платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ на дискуссии «Роль художника и арт-индустрии в обществе и государстве в современной России» в рамках ярмарки современного, классического и ювелирного искусства АРТ МОСКВА обсудили, какие ещё инициативы можно предпринять, чтобы у художников было больше возможностей заявлять о своём творчестве. Не остались без внимания также вопросы авторского права и роли объединений в популяризации творчества.

— Художники, скульпторы, дизайнеры, графические дизайнеры, иллюстраторы — это те профессии, которые должны вносить существенный вклад в развитие экономики страны. Их роль в ближайшее время и сейчас начинает расти. Искусство воздействует на нас, на наши чувства, эмоции, интеллект, оно меняет наше мировоззрение, позволяет посмотреть на мир совершенно под разными углами. И я бы сказала, что искусство позволяет чувствовать нам себя живыми, — отметила Валерия Брусникина, вице-президент Ассоциации IPChain, руководитель платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ.

Говоря о роли художника, Александр Пономарёв, художник, действительный член РАХ, кавалер французского ордена «За заслуги в литературе и искусстве», привёл цитату Федора Михайловича Достоевского: «Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего её, — неразлучна с человеком, и без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете».

— Художник — это тот человек, который своим творчеством конструирует жизнь. Он субъективирует объективный мир, и наша жизнь обретает ценность и ценности. То есть художник в широком смысле слова — это творец ценностей. Именно искусство становится тем, на чём можно воспитывать идентичность поколений. Смысл жизни художника в самовыражении, и, если креативные индустрии и всё, что с этим связано, помогут художнику жить и свободно открыто творить, это станет их главной пользой.

Но конечно, ни о каких творческих индустриях на может быть и речи, если не решить проблему авторства художников в России.

Действительно, роль художника в обществе и государстве сегодня недооценена. Это отметила и Вероника Коржевская, сооснователь платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ:

— Художники формируют наше настоящее и будущее через свои идеи и визуальные концепции. Художественный мир в России очень сегментирован: у нас много субкультур и различных галерейных сообществ, но единой площадки для общения между арт-институтами и художниками до сих пор не было. Именно поэтому возникла идея создать национальную платформу для художников. В настоящее время уже зарегистрировано 7000 художников. Сотни институций активно подключаются, и их количество стремится к тысячам. На платформе уже загружено более 30 000 произведений искусства. И помимо удобного инструмента для поиска работ мы добавили возможность депонирования.

Платформа даёт возможность не только загрузить свои работы, но и бесплатно зафиксировать авторство. Екатерина Кошевая, руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области музейного права и интеллектуальной собственности, отметила, что в России нет культуры соблюдения прав художника:

— Мы так или иначе уже привыкли покупать музыку для использования, спрашивать согласия правообладателей, но почему-то все думают, что картинки принадлежат всем. У любой фотографии, любой картинки есть автор либо правообладатель, а потому, даже если вы нашли изображение в сети интернет, то его нельзя использовать без согласия правообладателя.

Говоря о том, как художнику себя обезопасить и правильным образом выстроить свою правовую стратегию в работе с институциями, она отметила, что очень важно всегда внимательно читать договор.

— В основном это либо отдельный договор на передачу исключительных прав, либо раздел, где написаны гарантии и авторские права. Если вам что-то непонятно или вызывает вопросы, непременно возьмите паузу и проконсультируйтесь со специалистом, — советует эксперт.

Екатерина Кошевая также подчеркнула, что нужно сразу фиксировать свою идею на бумаге, чтобы они обрели объективную форму, потому что идеи не охраняются законом, их можно свободно использовать без согласия автора. По её мнению, арт-индустрии никогда в жизни не будут развиваться, если не устранить проблемы с авторским правом. Важность этого вопроса встаёт при любой коллаборации бизнеса и художников.

— Сейчас время междисциплинарных партнерств. И если недавно у компаний была в основном ESG-повестка, то сейчас все ринулись в социокультурные проекты. Все, начиная от крупных госкорпораций, заканчивая брендами одежды, сотрудничают с художниками. Я вижу, что настало время для развития художников именно с точки зрения взаимодействия с бизнесом и государством. — подчеркивает Евгения Мирук, директор проектов Дивизиона развития креативной экономики АСИ, основательница галереи Soulmate.

Начинающему творцу нужно «мотать на ус» новые возможности и проявлять проактивность. Стоит обратить внимание на арт-резиденции, и самое главное — не стесняться заявлять о себе галереям. Они, между прочим, очень радушны к новым именам. Кто знает, вдруг среди заявок искусствовед галереи отметит нового Пикассо? Кстати, «капитализация которого, подчеркнул Александр Пономарев, больше чем капитализация всего Газпрома».

— Сейчас платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ проводит конкурс «Творить в России». Наш конкурс призван поддержать российских художников, работающих в самых разных направлениях визуального искусства, дать им возможность раскрыть свой талант и громко заявить о себе, получить обратную связь от ведущих представителей арт-сообщества, открыть новые пути развития. Проект является важным этапом построения цифровой экосистемы, объединяющей современное художественное сообщество России, — сообщила Вероника Коржевская.

Современный художник — это не просто создатель объектов искусства, но и активный участник экономических, социальных и культурных процессов. Развитие цифровых платформ, защита авторских прав и взаимодействие с бизнесом открывают новые горизонты для творческой реализации. Однако ключевая задача — сформировать среду, в которой искусство станет неотъемлемой частью национальной экономики и общественного сознания.

Платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ — важный шаг в этом направлении. Она не только объединяет творческое сообщество, но и создаёт инфраструктуру для защиты прав. Как отметили эксперты, только совместными усилиями государства, бизнеса и самих художников можно добиться настоящего расцвета креативных индустрий в России.

Искусство — это не просто отражение реальности, но и инструмент её преобразования. И чем больше возможностей будет у художников, тем ярче и богаче станет жизнь нашего общества.