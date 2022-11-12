КТОГАМЛЕТ: Зрители Санкт-Петербурга побывали на спектакле-терапии

В Санкт-Петербурге прошла премьера спектакля московского театра «Арлекиниада». #КТОГАМЛЕТ впервые был показан на большой сцене в ДК Выборгский. Увидеть уже полюбившуюся московской публике постановку пришли больше тысячи человек. Несмотря на такое количество зрителей, диалог между актерами и аудиторией, как всегда, отличался особой интимностью и искренностью.

Олег Невежин, Виктор Воронин

Кристина Ра

Кристина Ра, Виктор Воронин

Вадим Демчог, Кристина Ра

Алексей Душевин, Виктор Воронин, Олег Невежин

Режиссер Кристина Ра и актеры позиционируют постановку как спектакль-терапию, потому что он позволяет публике обратиться к самым неудобным чувствам и эмоциям, к тому, о чем мы предпочитаем забывать и от чего отстраняться. #КТОГАМЛЕТ дарит мужество встретиться с самим собой и честно поговорить, не пытаясь скрыться.

«Есть возможность распознать вытесненные чувства, увидеть их, прожить вместе с артистами, которые в полной мере проживают их на сцене. Благодаря этому спектаклю можно увидеть, что, несмотря на самый глубинный мрак и темноту, место свету есть всегда, даже когда ты уже сдался. Потому что самое темное время — перед рассветом», — отмечает режиссер спектакля Кристина Ра.

Спектакль #КТОГАМЛЕТ — это новое прочтение произведения У. Шекспира. Несмотря на то, что на сцене давно всем полюбившиеся персонажи классика, они предстают перед публикой в непривычном виде. Шекспировские герои проводят зрителя на глубину и заставляют распутать настоящий клубок смыслов. Создатели постановки признаются, что в этом «лабиринте» далеко не один правильный выход.

«Спектакль о неисчерпаемой жажде человечества быть живым, не упакованным в искаженные социальные и навязанные, опошленные языки, когда честности нет нигде. Мы апеллируем к чрезмерно искренним пластам, которые находятся на глубине. Человек их старается избегать, он привык существовать на поверхности целостного сознания. Поэтому нам приходится оказывать определенное давление на мозг, чтобы погрузить его на глубину. Только так возможно обрести бесстрашие и устойчивость. Безусловно, такой процесс приятен не всем. Однако, как известно, вкус к хорошей еде прививает хорошая еда. Это же касается и искусства», — отмечает художественный руководитель театра «Арлекиниада» Вадим Демчог.

Уникальность спектакля в том, что каждым человеком он воспринимается по-своему. Как отмечают актеры, тот смысл, который для себя вынес зритель и есть самый верный из всех. По словам Кристины Ра, постановка популярна среди разной публики, в том числе молодежи. После просмотра спектакля молодые люди пишут восторженные отзывы и благодарят за необычный авторский взгляд.

Петербуржцы давно ждали приезда спектакля #КТОГАМЛЕТ. Театр «Арлекиниада» уже завоевал любовь и популярность в сердцах питерской публики, благодаря своему хиту «Закрой глаза и смотри». Кстати, на этих гастролях театральный проект показал стендап-трагеди днем ранее — 8 ноября. А уже на следующий день зрители Санкт-Петербурга отправились в мир Шекспира. Большинство признались, что пришли на спектакль в предвкушении чего-то грандиозного, доверяя предыдущему опыту постановок театра. Однако эффект превзошел все ожидания.

«Очень неожиданный взгляд на произведение. Я прекрасно понимаю, что увиденное необходимо будет обдумывать, укладывать в голове. Также, могу добавить, что актеры в хорошей физической форме», — говорит Виктория Денисова.

«Это просто катарсически. Умереть, родиться и просто быть» — поделились впечатлениями Мария Захарова и Ирина Кузьмич.

Актеры также остались довольны премьерой. Несмотря на то, что прежде камерный спектакль «вышел» на большую сцену, смог проникнуть в сознание каждого. Причем, актеры подобрали подход к душе как самых искушенных зрителей, которые знакомы с уникальной методикой театра «Арлекиниада», так и непосвященных. По словам создателей, этот спектакль, как и остальные постановки театрального проекта, следует воспринимать не умом, а сердцем. Поэтому почувствовать нерв #КТОГАМЛЕТ удалось всем сидящим в зале.

Фото – Мария ТЕР

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