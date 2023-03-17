Культурный проект «Классика: история и современность» продолжает работу в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове реализовывается I этап проекта «Классика: история и современность». С большим успехом прошел концерт виолончельной музыки, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 100-летию со дня рождения выдающегося виолончелиста Даниила Шафрана.

Для гостей и жителей города в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Бориса Андрианова (виолончель), Анны Кошкиной (виолончель), Марата Мансырева (фортепиано) прозвучали произведения С. Рахманинова, А. Пьяццоллы, И.С. Баха, Д. Шостаковича.

Организаторами культурного проекта выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Администрации Дмитровского городского округа, ООО «КиноФокус». Одна из основных задач проекта — укрепление единого культурного пространства и позиционирование регионов как стремительно развивающихся центров, где каждый зритель может насладиться лучшими образцами музыкального, вокального и драматического искусства.

В рамках проекта 31 марта 2023 г. в Центральном Дворце культуры «Созвездие» (г. Дмитров, ул.Загорская, 64) пройдет музыкально-драматический спектакль «Лишь слову жизнь дана», посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова и 90-летию со дня вручения Нобелевской премии И. Бунину. Творчество Сергея Рахманинова и Ивана Бунина актуально и сегодня. Их объединяет общее стремление к красоте, любви и счастью. Поиск смыла жизни, волшебное многообразие мироздания, радость человеческого существования на Земле и трагедия смерти звучат как в музыке композитора, так и в произведениях писателя.

В исполнении актрисы театра и кино Натальи Захаровой и лауреата международных конкурсов, пианиста Ивана Шмарыгина на сцене Центрального дворца культуры прозвучат рассказы И. Бунина и музыкальные композиции С. Рахманинова.

Начало концерта в 17:00. Вход на все мероприятия проекта свободный.

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