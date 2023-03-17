Музыкальный портал TopHit представил в России обновленную версию

Музыкальный портал TopHit.com представил свою обновлённую версию 13 марта 2023 года.

В презентации TopHit.com, которая прошла в Пространстве СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук», приняли участие популярные российские исполнители – Дима Билан, Burito, Dabro, Filatov & Karas, Юлия Савичева, Galibri & Mavik, Ваня Дмитриенко, Руслан Тагиев («Градусы»), Мари Краймбрери, Алексей Романоф («Винтаж»), Денис Клявер, Звонкий, Дмитрий Колдун, а также партнёры TopHit – руководители ведущих радиостанций, телеканалов, интернет-платформ, рекорд-лейблов. Ведущим мероприятия стал Митя Фомин.

Основатель TopHit Игорь Краев и директор «TopHit Россия» Павел Балашов продемонстрировали новые возможности платформы, рассказали о предстоящем праздновании 20-летия сервиса и сроках проведения очередной церемонии вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards, ответили на многочисленные вопросы журналистов, участников и гостей презентации.

- Сегодня мы увидели результат большой, двухлетней работы команды TopHit, - сказал Игорь Краев. - Мы перешли на единый домен tophit.com, сделали редизайн, переписали сайт практически заново, в результате TopHit стал намного мобильнее, быстрее, удобнее. Новый TopHit работает в более чем 40 странах Европы, Азии, Америки. Это более 1500 радиостанций, более 80 телеканалов, более 7,5 тыс. исполнителей и рекорд-лейблов, в числе которых как небольшие локальные компании, так и мейджоры — Warner, Universal, Sony, BMG.

Еженедельно на TopHit публикуется более 100 новых хитов и десятки музыкальных чартов с актуальной статистикой радиоэфиров, прослушиваний и просмотров музыки в интернете.

Павел Балашов горячо поблагодарил всех присутствующих за поддержку проекта.

- Все люди, которые здесь собрались, так или иначе связаны с шоу-бизнесом, - заметил он. Это артисты, менеджеры, продюсеры - большое спасибо, что вы с нами. Благодаря вам мы движемся вперед и развиваемся. То, что мы делаем, помогает артистам продвигать свое творчество. Мы вас любим и ценим, а с большинством из вас мы работаем уже много лет.

Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин сказал:

- TopHit уже много лет является одним из самых ярких проектов на музыкальном рынке, которые помогают артисту стать ближе к своей аудитории. Я очень давно им пользуюсь и вижу, насколько он актуален сегодня.

Кульминацией мероприятия стало выступление звезд российской эстрады. Юлия Савичева исполнила свой свежий хит «Жёлтое такси», Никита Киоссе представил песню «Февраль», а хедлайнером презентации стала группа Dabro. Участники коллектива исполнили свои лучшие хиты и новую песню «Надо повторить».

После короткого перерыва, в течение которого гости делали многочисленные селфи, а артисты давали интервью, шоу продолжил участник группы «Градусы» Руслан Тагиев. На этот раз Руслан исполнил свой сольный трек под псевдонимом DJ Bak$.

Далее на сцену поднялся Дмитрий Колдун, который не только спел свои хиты, но и признался в любви к TopHit. Мероприятие завершилось песней «Вечеринка» в исполнении ведущей «Муз-ТВ» и певицы Анжелики Пушновой.

TopHit – сервис, который с 2003 года предлагает музыкальные новинки редакторам и диджеям радиостанций, кураторам плейлистов стриминговых сервисов, рекорд-лейблам и телеканалам. TopHit также еженедельно публикует чарты радио и интернета, помогая авторам, исполнителям, рекорд-лейблам и любителям музыки лучше ориентироваться в актуальных музыкальных трендах.

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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