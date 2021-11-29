Кураторский проект Веры Погодиной «Открытки от художников. Зима» представят в Фонде культуры «Екатерина»

9 января в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» открывается кураторский проект Веры Погодиной «Открытки от художников. Зима». В экспозицию выставки войдет более двухсот произведений современных художников и творческих объединений разных поколений, большинство из которых создано для нее специально.

Александр Захаров. Funicular. Бумага, архивная печать, 40×40 см

Аня Жёлудь. Без названия. Фанера, темпера, матовый лак, 30х40 см

Звездочетов Константин. Борение хорошего с прекрасным. Холст, акрил, 150х150 см

Иван Языков. Желозовик. Из цикла «Времена года». Бумага, рапидограф, 25х19 см

Иван Языков. Неваляшковик. Из цикла «Времена года». Бумага, рапидограф, 25х19 см

Карина Барабанова. Прошу климатического убежища. Бумага, цветный карандаши, 30х40 см

Сергей Волков. Ангел. Холст, масло, 200x2x140 см

Сергей Мироненко. На этом месте могла бы быть моя работа. Печать, бумага, 40х40 см

Сергей Шаблавин. Зима-сумерк. Холст, масло, 70х100 см

Франциск Инфанте. Без названия. Фотография, 50х50 см

В начале XX столетия в России сложился особый художественный стиль классической новогодней открытки, который просуществовал до середины прошлого века, пережив войны и революции. Уникальные произведения небольших форматов исполняли самые известные русские художники: Александр Бенуа, Иван Билибин, Игорь Грабарь, Борис Зворыкин, Мстислав Добужинский, Илья Репин и многие другие. В начале XXI века, благодаря участию актуальных художников в кураторском проекте Веры Погодиной, этот полузабытый жанр обрел новую жизнь и стал одной из форм современного искусства. Праздничный и нестрогий характер проекта предоставляет художникам большую свободу в выборе тем и сюжетов, однако в каждом случае небольшая открытка оказывается проекцией основного и неизменно узнаваемого зрителем стиля автора.

Проект, основанный в 2008 году, состоится в четырнадцатый раз и, по традиции, объединит творчество многих представителей современной художественной сцены, большинство из которых специально создадут работы для предстоящей выставки. В этом году в нем также примут участие молодые художники — студенты Владимира Дубосарского и Айдан Салаховой. Еще одной особенностью нового проекта Веры Погодиной станут тематические произведения большого формата, впервые включенные в экспозицию, наряду с камерными работами.

«Открытки от художников. Зима» выполнены в самой разнообразной стилистике и технике: холст/масло, бумага/акварель, бумага/карандаш, смешанная техника, коллаж, арт-объект, фото/видео арт и других.

«Открытки от художников. Зима» — это попытка возродить традицию уникального новогоднего авторского подарка. Ежегодно к нам присоединяются новые авторы, а на выставку приходит все больше и больше зрителей. За 14 лет мы показали «Открытки от художников» на многих московских площадках: в пространстве нашей галереи, в Литературном музее, в Музее архитектуры им. А.В. Щусева, в Cube. Moscow. В этом году нас принимает Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», и я благодарна лично Екатерине и Владимиру Семенихиным за поддержку. Мы надеемся, что в канун Нового 2022 года он принесет радостные впечатления всем ценителям искусства», — сказала Вера Погодина.

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