В Москве покажут «Войну и мир» с тысячью игрушечными солдатиками

Премьера спектакля «Война и мир» с игрушками из киндера, солдатиками и мешком картошки пройдет 30 ноября 2021 года в Культурном центре ЗИЛ.

Хулиганский пересказ романа Льва Толстого представит театр имени Алехандро Валенсио. Как отмечают в театре, с текстом создатели обращаются бережно — с любовью и уважением.

На спектакле будут разыграть батальные сцены при помощи игрушечных солдатиков и странных животных из киндеров, описывать персонажей романа при помощи интернет мемов, играть с самим сюжетом, вводя туда события, которых там быть не могло и смотреть, как сюжет на это будет реагировать. Пьера Безухова сыграет мешок с картошкой, а в качестве неба над Аустерлицем будет использована фотография абсолютно такого же неба над Мытищами.

«В жизни часто приходится церемониться с произведениями такого ранга. Шепотом причислять их к великим. Это их и убивает. Мы вооружились знанием текста оригинала, мешком игрушечных солдатиков и видеотрансляцией, чтобы со своей «колокольни», честно пообщаться с романом, который можно по праву считать уже частью загадочной Русской души», — рассказал режиссер спектакля Виталий Таныгин.

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