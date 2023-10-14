Наталья Кузьмичева – и.о. директора МОУ «Скоробогатовская средняя школа» (Нижегородская область) (информация на 2023 год – прим. ред.).

В ТАСС дан старт второму сезону федерального проекта «Школа мечты». 2023.

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