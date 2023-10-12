На площадке ТАСС старт нового сезона федерального общественно-значимого просветительского проекта «Школа мечты» обсудили представители Общественной палаты РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, депутаты Государственной Думы и представители проекта «Школа мечты».

Второй сезон проекта начинается переходом на новый уровень – проект предлагает университетам страны и школам, планирующим капитальный ремонт, вместе решить важную задачу качественного обновления школьных пространств.

Как рассказала лидер проекта, председатель Комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко, проект «Школа мечты» - это инициатива Федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры Общественного совета при Минпросвещения России. Проект уже второй год реализуется при поддержке Общественной палаты РФ. Задача проекта – качественно улучшить результаты реализации Федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».

- К 2026 году будет капитально отремонтировано в рамках Программы 7300 школ, - сказала Кравченко. – Важно, чтобы Программа помогла качественно перезагрузить школьные пространства, сделав школы современными, комфортными для детей и педагогов, а результаты проекта – зримыми и ощутимы для всего общества. Важно по полной использовать эту уникальную возможность для обновления школьных пространств. Когда президент запускал эту программу, он четко пояснил, что обновленные школы должны отвечать запросам и пожеланиям детей, педагогов и родителей. Именно эту задачу мы решаем в проекте «Школа мечты», объединяя для создания эскизных дизайн-проектов студентов соответствующих направлений и команды развития школ. Выяснилось, что не так много в стране в целом специалистов по современным школьным пространствам. С одной стороны, у школ большой запрос на дизайн-поддержку, с другой, у нас армия студентов, которым хочется заниматься реальным полезным делом. «Школа мечты» совместно с платформой «Россия – страна возможностей» организовали 5 студенческих экспедиций, сопроводили их поддержкой экспертов и получили первые эскизные визуализации. Мы провели стратегический семинар в ЦЗ «Машук» и услышали от 150 человек - команд развития школ и директоров из нескольких регионов, что такая помощь им нужна. Сейчас мы предлагаем регионам выйти на системный уровень работы, когда студенты профильных университетов помогают школам найти визуальные решения, а школы помогают студентам профессионально вырасти. В результате мы надеемся получить после капремонта обновленные школы с современными пространствами, в которых воплощены мечты детей и педагогов, а с другой стороны - молодых профессионалов с широкими компетенциями и возможностью строить карьеру на этом опыте».

Такое взаимодействие выгодно всем: школы получат через соучаствующее проектирование дизайн-проект, который отвечает запросам школьного сообщества и основан на современных подходах к организации и дизайну школьных пространств, а студенты –бесценный практический опыт и реальный проект в портфолио. Более того, в выигрыше регион – там появятся обновленные школьные пространства, а студенты смогут реализовать себя как профессионалы и закрепиться в регионе. Проект «Школа мечты» предлагает регионам подключиться к общему делу в формате «Обучения служением»: организовать команды из групп студентов специальностей архитектура и дизайн, школ, которые готовятся идти в капремонт и ответственных на уровне региона за взаимодействие. Со своей стороны проект «Школа мечты» обеспечит экспертную поддержку системой вебинаров, акселерацию на мероприятиях в «Машуке», «Сенеже», регионах и – продвижение лучших идей на федеральном уровне.

- От регионов мы ждем самостоятельности, - отметила Наталья Кравченко. - Важно создать команду из студентов (с руководителем), школ и ответственного от региона. Необходимо до 23 октября организоваться и собрать свои команды в связке школа-вуз, подать данные ответственных и списки участников. Проект готов оказывать экспертную поддержку. А затем – помочь презентовать результаты всей стране.

Депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Алена Аршинова рассказала о работе и планах проекта: «У команды проекта «Школа мечты» тоже есть мечта, что мы сделаем лучшие школы, где дети, учителя и родители будут счастливы. Капитально отремонтировать 7300 школ до конца 2026 года - большой план, но это план-минимум. Мы же знаем, что на самом деле мы хотим сделать гораздо больше, и мы просим нашего президента продлить эту программу. Я надеюсь, что мы это будем эту практику продолжать и после 2026 года, у партии «Единая Россия» такая задача есть. Наша задача, чтобы федеральные средства шли в регионы, и чтобы всё было сделано в срок, потому что дети не ждут, они растут. Я была во многих школах, и есть школы, которые сильно впечатлили. Есть школы, где помнят и рассказывают о своих героях, и это тоже должно найти воплощение в дизайне, в том числе и герои нашего времени».

О том, каковы итоги капитальных ремонтов, рассказала директор Департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской Федерации Ирина Шварцман: «Действительно, это большая работа. Это работа большой команды, и проект «Школа мечты» позволяет нам добиться тех результатов, которые поставил перед нами президент. По итогам прошлого года мы отремонтировали более 1600 зданий, 1 сентября мы открыли 1293 отремонтированные школы. Это грандиозный результат и большая заслуга и федерального центра, и субъектов Российской Федерации, это сложная межведомственная работа, связанная с организацией и взаимодействием различных министерств. Я хотела бы обратить внимание на одно простое правило - не навредить, потому что Министерство Просвещения и Правительство Российской Федерации установили чёткие правила и регламенты, по которым мы реализовываем нашу программу, это 14 видов работ и порядок финансирования. У нас есть задача на выходе получить практически новую школу, но с большой историей, с большой душой и большим сердцем».

Заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что у студентов на втором-третьем курсах уже возникает потребность применить свои знания. Ребята чувствуют себя готовыми к работе специалистами. И задача вуза вместе с работодателями предложить варианты профессиональной самореализации. Заместитель главы Минобрнауки подчеркнула, что особенно хорошо, если эти возможности есть в родном регионе, а студенты начинают приносить пользу своей малой родине.

- У нас огромное количество студентов, которые готовы созидать. В рамках проекта возникает правильная комбинация, когда энергия студенчества может быть направлена в правильное русло. Безусловно, для студентов это уникальная возможность ощутить себя в роли профессионалов, которые могут изменить пространство в школе. Мы предлагаем им стать частью того, о чем можно будет вспомнить и сказать: а я был причастен к этому замечательному проекту. И модуль «Обучение служением», который появился уже в 126 вузах и одном колледже, как раз про это – как свои профессиональные компетенции использовать для решения социально значимых задач и проектов. Очень здорово, что у нас получилось все так объединить. Я уверена, что будет подключаться все больше вузов, а регионы будут готовы к тому, чтобы сформировать региональные команды проекта «Школа мечты». Это важный и нужный проект, который точно будет иметь продолжение, – поделилась Ольга Петрова.

Многое зависит от активности самих школ. Именно активная позиция и настойчивость помогли Наталье Кузьмичевой, и.о. директора МОУ «Скоробогатовская средняя школа» (Нижегородская область) пригласить к себе в школу для проведения соучаствующего проектирования студенческую экспедицию проекта «Школа мечты» в ноябре. Побывав на семинаре в «Машуке», она поставила себе эту цель и уже 12 ноября студенты встретятся с учениками, педагогами и родителями из этой школы, где учатся более 180 детей.

На пресс-конференции также выступили эксперты проекта «Школа мечты» - те, кто поддерживает проект от сообщества дизайнеров-профессионалов.

Главный архитектор проектов архитектурной мастерской Atrium Анастасия Галуткина обратила внимание, что образовательная среда и пространства школы влияют на формирование личности ребёнка. И пространства необходимым образом отражают стратегию школы, где главным является ученик и его интересы, поэтому меняется среда, она становится многофункциональной и открытой.

Доцент кафедры архитектуры жилых и общественных зданий, заместитель декана факультета архитектуры и дизайна СамГТУ, кандидат архитектуры и эксперт экспедиций «Школа мечты» Анна Кузнецова подчеркнула важность практики соучаствующего проектирования в создании дизайн-проекта школы: «Это ключик к развитию понимания. И это очень ценно для студентов, которые выезжают на конкретный объект, они прогоняют всю проблематику через себя, получается, что дизайн становится адресным, направленным именно на этих детей и педагогов.

Своими впечатлениями от участия в экспедиции также поделились амбассадоры проекта «Школа мечты» магистрант Казанского федерального университета Амир Кушхов и студентка УГНТУ Елизавета Прокудина.

По словам куратора проекта «Школа мечты» Алены Август, проект развивается в логике доказательств, его задачи продиктовала жизнь: «У студенческих групп получилось создать эскизные дизайн-проекты, полезные школам. Плюсы со всех сторон: школы получили проекты, студенты – знания и опыт, регионы – молодых мотивированных профессионалов. В этом году планируется еще минимум 2 экспедиции в партнерстве с платформой «Россия- страна возможностей» и просветительский онлайн-курс. Мы понимаем, что не сможем одними экспедициями решить большую задачу. Мы готовы делиться наработанным опытом и привлекать экспертов, экспертно поддерживать студентов и повышать уровень осведомленности команд развития школ».

Проект «Школа мечты» ждет заявок от регионов в срок до 23 октября и приглашает к участию в проекте заинтересованных экспертов. В результате школы получат помощь от студентов, а лучшие работы будут представлены стране в рамках молодежных и профильных форумов, на лучших федеральных площадках.

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