«Лихие»: вышли первые тизеры саге Юрия Быкова о 90-х годах в России

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Действие разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

Юрий Быков, режиссер-постановщик:

«”Лихие” – это история о разрушении семьи. Когда ради выживания нужно совершать вещи, противоестественные человеческой природе. Ради минимального комфорта нашим героям придется действовать жестоко, подчас насильственно. И это не может не разрушить их отношения и не оставить отпечаток на следующем поколении. Поэтому “Лихие” для меня – это про то, чего не надо повторять».

В «Лихих» Артем Быстров исполнил роль Павла Лиховцева, егеря, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – сразу три актера: Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Павел с Женькой вступают в крупнейшую в мире ОПГ, устанавливающую власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков.

Всего в съемках приняло участие более 300 актеров, среди которых: Аскар и Ансар Ильясовы, Вадим Филипченков, Глеб Кулаков, Максим Карушев, Евгений Харитонов, Сергей Уманов, Гела Месхи, Марина Васильева, Анна Котова, Федор Федосеев, Василий Копейкин, Даня Киселев, Владимир Гарцунов и многие другие.

Иван Самохвалов, продюсер:

«Сериал “Лихие” – это история о двух поколениях: о родителях и о детях девяностых. Это сериал и про меня, потому что 90-е – это время моего взросления. Все мы знаем, что нужно стараться учиться на чужих ошибках. И надеемся, что на примере героев фильма зритель в сложную минуту сделает правильный выбор, и мы все, как общество, никогда не повторим ошибок того времени. Я знал, что эту историю так глубоко может рассказать только один режиссер в нашей стране – Юрий Быков. И он это сделал! Результатом нашего предыдущего сотрудничества стал суперхит –– культовый первый сезон сериала “Метод”. И я могу с уверенностью сказать, что сериал “Лихие” приятно удивит как поклонников первого “Метода”, так и всех любителей масштабных драматических сериалов».

Олег Маловичко, автор сценария, продюсер:

«Наша история начинается в девяностые, но существенная часть нашего рассказа происходит в нулевые и двадцатые, время – просто обрамление для вечной темы отношений отцов и детей. Тема эта шире, чем кажется: во многом наши проблемы объясняются тем, что мы бездумно и некритически воспроизводим поведенческие и мировоззренческие стереотипы, доставшиеся нам от родителей, и переносим их, слегка переиначив и адаптировав –– на наших детей. Однако не всегда это благая наследственность, иногда это — наследственная болезнь, и вместо знания и опыта жизни мы усваиваем искривленную устаревшими стереотипами картину мира и ее же внедряем в следующие поколения. Наш сериал –– попытка поразмышлять об этом».

Съемки сериала «Лихие» проходили в Москве и Карелии и преодолели отметку в 100 смен. Для съемок в Карелии были выбраны локации в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах. Экспедиция продлилась больше двух месяцев. Природа и инфраструктура региона помогли воссоздать образы Хабаровского края – места действия «Лихих».

Фото – онлайн-кинотеатры Okko / START