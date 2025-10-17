«Ветер»: о премьере трейлера мистического роуд-муви

Фильм «Ветер» — вторая режиссерская работа Сергея Члиянца, подарившего зрителям культовые фильмы «Бумер», «Настройщик», «Мама не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие. В своей новой картине он рассуждает о том, «на что способен мужчина ради женщины из-за любви». Лучший российский дебют фестиваля «Дух огня» выйдет в широкий прокат 6 ноября.

«Ветер» — это мистическое роуд-муви по дорогам, которые ведут не туда, где герои оказываются то в древних мифах, то в русских сказках, то в собственных воспоминаниях. Хотя изначально вся история про любовь, потому что жили-были Иван да Катя.

Фильм рассказывает историю о рыбаке Иване Морозове (Даниил Феофанов). Оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская), он отправляется в путь, обещая вернуться с едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. Именно Катя задаёт главный вопрос фильма — Как жить дальше будем? — отправляя зрителя найти ответ в лабиринте собственных мыслей.

В компании случайного попутчика Сергея Волкова (Олег Васильков) Ивану предстоит пройти по чудесному русскому ненастью. Встреченные ими путники — такие же несчастные мужики, тщетно ищущие пропитания. Попытки разыскать что-то съестное — хотя бы рыбешку или суслика — ни к чему не приводят. Морозов и Волков задаются вопросом: готовы ли они пойти на преступление, если оно окажется единственным способом вернуться домой с добычей и исполнить данное родным обещание? Ответ на него станет для Ивана роковым.

В «Ветре» режиссеру удалось собрать мозаику культурных и исторических форм: античные мотивы («Одиссея», «Ифигения в Тавриде»), архетипические истории «Спящей красавицы» и народной сказки об Иване-царевиче и сером волке, Царь-рыбе, а также отсылки к древнерусскому «Хождению за три моря». И сквозь призму магического реализма эти вечные сюжеты обретают новую жизнь, оказываясь удивительно созвучными нашему времени.

Однако за символической насыщенностью скрывается история об обычных людях, оказавшихся в водовороте исторического процесса и вынужденных бороться за жизнь и свою любовь.Музыкальная палитра фильма столь же многогранна: аутентичные казачьи песни и монументальная «Симфония № 8» Густава Малера здесь соседствуют с дип-хаусом Нины Кравиц и специально написанной для картины песней Таис Логвиненко на стихи Полины Орынянской.

Сценарий «Ветра» — наследие легендарного дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, культовых фигур российского кинематографа, чьи работы стали голосом целого поколения. Долгие 30 лет текст ждал своего часа, чтобы быть воплощенным на экране. Одна из причин, по которой «Ветер» не удалось снять в середине девяностых — его сложно постановочность, многообразие декораций и ландшафтов.

В работе над фильмом Сергей Члиянц сознательно избегал доработок оригинального текста, сохранив все ключевые события и диалоги. Незначительные изменения, такие как перестановка и сокращение сцен, режиссер вносил, опираясь на дневниковые заметки самих авторов.Съемки картины проходили в девяти регионах России: Ростовской и Волгоградской областях, на Кавказе и Тамани, степях Ставропольского края и Калмыкии. Из-за закрытия аэропортов юга России работа была затруднена, однако изменить географию не представлялось возможным: выбранные для «Ветра» натурные локации уникальны и не имеют аналогов.

Главные роли в фильме исполнили: Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков.

В марте 2025 года «Ветер» стал лауреатом международного кинофестиваля «Дух огня», получив награду конкурса за лучший отечественный дебют. Награды также удостоился актёр Олег Васильков за лучшую мужскую роль. В августе 2025 года состоялся специальный показ фильма на фестивале короткометражного кино «Короче».