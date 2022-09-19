Литературно-живописный театр Владимира Войновича. Театр МОСТ представляет

26 сентября 1932 года в Душанбе родился Владимир Войнович – «таджикский гастарбайтер с немецком паспортом, отягощенный сербской фамилией, еврейством и русском языком» – крупный писатель, прозаик, поэт, автор песен, художник ХХ века.

26 сентября в 19:00 «Театр МОСТ» представит сценическую, драматическую и музыкально-поэтическую программу «КАК ОН УМЕЛ ЛЮБИТЬ!», которая станет попыткой проникнуть в творческую вселенную автора-самородка, заглянуть в мир событий и тем, волновавших его, насладиться слогом и уникальным стилем мастера, который отличается честностью, простотой и неповторимым юмором.

В день рождения писателя-легенды, создателя «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» зрителям покажут инсценировку комедийной пьесы «Фиктивный брак» в постановке Евгения Славутина, а также дадут возможность увидеть целую коллекцию его произведений – стихов, песен, картин – ярких, самобытных, пронзительных, которые позволят узнать автора таким, каким он был для любимых и близких людей, – тонко чувствующим, страстным и мудрым человеком.

«Никто не знает, как он умел любить…», – говорит Светлана Яковлевна Войнович, вдова писателя.

Муза и хранительница творческого наследия Владимира Николаевича обещает приехать на юбилейный вечер, ведущим которого станет друг знакового литератора – известный режиссёр, актёр и чтец, автор и исполнитель песен Борис Львович!

Праздник, посвящённый Владимиру Войновичу, как любой день рождения, будет полон приятных сюрпризов, искренних слов и неподдельных эмоций!

26 сентября уже скоро! «Театр МОСТ» держит курс на планету по имени Владимир Войнович, внимая словам легендарной песни знаменитого автора:

«Заправлены в планшеты космические карты,

И штурман уточняет в последний раз маршрут.

Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом:

У нас еще в запасе четырнадцать минут».

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