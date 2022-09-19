Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького

21 сентября в Парке Горького состоится гала-концерт, посвященный Всемирному дню российского единения. Мероприятие пройдет при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, продюсерского центра Insight People.

Концерт станет финальным аккордом первого в истории блогосферы Всероссийского форума региональных блогеров «Поколение Insight», который будет проходить с 18 по 21 сентября и объединит около 600 блогеров со всей России, а также известных артистов и представителей креативного класса.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, активности в тематических зонах будут сменять друг друга. На главной сцене выступят популярные современные артисты и музыканты. Среди хедлайнеров — Ershov, Гусейн Гасанов, Саша Стоун, Amirchik, ST, Денис Клявер, Иванушки International, TSOY, Shaman, танцевальный коллектив «Юди».

Среди ведущих мероприятия – популярные артисты, блогеры, общественные деятели, в том числе, первый заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова, известный телеведущий Дмитрий Губерниев и блогеры-миллионники Галина Ржаксенская, Александр Зарубин и Алина Левда.

В рамках мероприятия пройдет закрытый показ шоу «Вызов» от НИР «Иннопрактика» и Газпром-Медиа Холдинга, а также public talk c его участниками и создателями.

Гостей мероприятия ждут мастер-классы и лектории от блогеров и экспертов, в том числе, открытая дискуссия с руководителем департамента развития человеческого ресурса НИР «Иннопрактика» Андреем Подольским.

В развлекательной зоне активности будут сменять друг друга весь день. Посетители смогут снять тематический видеоролик с тренд-сеттерами YAPPY, посетить поэтический мастер-класс от рэпера ST и принять участие в рэп-импровизации, а также послушать акустическое выступление певицы Аннет Сай и поучаствовать в интерактивном мастер-классе от блогеров продюсерского центра Insight People.

На празднике будет работать мобильная академия контента YAPPY TRUCK, которая недавно вернулась в Москву, посетив 6 городов России. YAPPY TRUCK — это двенадцатиметровый контейнер, в котором оборудована мини-студия и фотозона для съемок контента.

В спортивной зоне организуют площадку для стритбола, на которой пройдет профессиональный матч от представителей федерации баскетбола, установят рампу для скейтборда, где пройдут соревнования, организуют секцию уличных танцев, где будут проводиться баттлы между профессиональными танцевальными командами.

По данным организаторов, планируемый совокупный охват аудитории мероприятия – около 40 миллионов человек со всей страны.

Всемирный день русского единения, который появился с целью популяризации и сохранения культуры и объединения русского мира, ежегодно отмечается с 2010 года.

Мероприятие пройдет в Москве в Парке Горького по адресу: ул. Крымский Вал, 9. Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

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