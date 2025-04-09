Литрес составил рейтинг самых популярных книг в категории «Звезды хоккея»

В топ-10 самых популярных книг в категории «Звезды хоккея» (по выручке во всех моделях монетизации – поштучная продажа, Абонемент, Подписка) за последние 12 месяцев (с 8 апреля 2024 по 8 апреля 2025 года) вошли:
- Аудиокнига «Правило №1 – никогда не быть №2» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
- «Правило №1 – никогда не быть №2», Дэн Мильштейн;
- «Правило № 2 – нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте», Дэн Мильштейн;
- «Агент №1. Выигрывает тот, кто не боится», Дэн Мильштейн;
- Аудиокнига «Правило №2 – нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
- Аудиокнига «Агент №1. Выигрывает тот, кто не боится» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
- «Искусство побеждать. Тайна советского хоккея», Анатолий Тарасов;
- «Александр Овечкин. Иллюстрированная биография», Игорь Рабинер;
- Аудиокнига «Овечкин, Малкин, Кучеров. Русские дороги к хоккейной мечте» Игоря Рабинера в озвучке Сергея Уделова;
- «Все правила Дэна Мильштейна в одной книге», Дэн Мильштейн.