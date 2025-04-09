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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUЛитрес составил рейтинг самых популярных книг в категории «Звезды хоккея»

Литрес составил рейтинг самых популярных книг в категории «Звезды хоккея»

editor
By editor
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В топ-10 самых популярных книг в категории «Звезды хоккея» (по выручке во всех моделях монетизации – поштучная продажа, Абонемент, Подписка) за последние 12 месяцев (с 8 апреля 2024 по 8 апреля 2025 года) вошли:

  • Аудиокнига «Правило №1 – никогда не быть №2» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
  • «Правило №1 – никогда не быть №2», Дэн Мильштейн;
  • «Правило № 2 – нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте», Дэн Мильштейн;
  • «Агент №1. Выигрывает тот, кто не боится», Дэн Мильштейн;
  • Аудиокнига «Правило №2 – нет никаких правил. Ты можешь всё. 20 важных шагов к успеху в жизни и спорте» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
  • Аудиокнига «Агент №1. Выигрывает тот, кто не боится» Дэна Мильштейна в озвучке Амира Рашидова;
  • «Искусство побеждать. Тайна советского хоккея», Анатолий Тарасов;
  • «Александр Овечкин. Иллюстрированная биография», Игорь Рабинер;
  • Аудиокнига «Овечкин, Малкин, Кучеров. Русские дороги к хоккейной мечте» Игоря Рабинера в озвучке Сергея Уделова;
  • «Все правила Дэна Мильштейна в одной книге», Дэн Мильштейн.
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